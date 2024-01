Atlético sai na frente, mas estreia no Mineiro com derrota de virada para o Patrocinense

Estreia com sabor amargo. Nesta quarta-feira, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro 2024, o Atlético-MG visitou o Patrocinense, mas perdeu de virada. Em partida disputada no Estádio Pedro Alves Nascimento, o Galo saiu derrotado por 2 a 1 no primeiro compromisso da temporada. Mauricio Lemos abriu o placar para os atuais campeões, porém Everton Kanela e Hudson deram a vitória ao time de Patrocínio.

Com o resultado, o Galo inicia o torneio zerado, e o Patrocinense soma três pontos. No Grupo B, o Atlético tem a companhia de Uberlândia, Pouso Alegre e Vila Nova. Já o Patrocinense, entretanto, está no Grupo C, ao lado de Athletic, América-MG e Democrata. Nesta quinta, América e Democrata se enfrentam e completam a primeira rodada do Mineirão 2024.

Primeiro tempo

O Patrocinense até começou assustando, obrigando o goleiro Everson a fazer grande defesa com cinco minutos, em cabeçada de Caíque Lemes, mas foi o Galo quem abriu o placar. E com um golaço. Com oito minutos, o zagueiro Mauricio Lemos cobrou falta com perfeição e não deu chances de defesa para o goleiro Cairo. O time de Patrocínio, contudo, foi valente e conseguiu o empate aos 15. Marcílio levantou bola na medida na área, e Everton Kanela subiu bonito. O camisa 9 acertou o canto de Everson e deixou tudo igual. A partir daí, o Galo até tentou criar, mas não conseguiu muito. O gramado alto atrapalhou a equipe de Felipão, que não conseguiu imprimir tanta velocidade.

Segundo tempo

Na etapa final, o Galo não foi bem e viu o Patrocinense ser melhor. O time de Rogério Henrique criou mais chances, e o treinador foi recompensado. A estrela dele brilhou aos 27 minutos, quatro minutos depois de uma alteração. Em cruzamento de Caíque Lemes na medida, Hudson apareceu livre na segunda trave e estufou as redes. Atrás no marcador, o Atlético tentou ensaiar pressão, mas não conseguiu ser eficiente para igualar o marcador. O técnico Felipão fez mais alterações, colocou o time para frente, porém o time de Patrocínio conseguiu segurar o resultado até o fim.

Sequência

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, novamente pelo Campeonato Mineiro. O Galo entra em campo no domingo, contra o Democrata, em casa, mas o Patrocinense joga na segunda-feira, contra o Uberlândia, fora de casa.

PATROCINENSE 2 X 1 ATLÉTICO-MG

Campeonato Mineiro 2024 – Primeira rodada

Data: 24/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Pedro Alves Nascimento, em Patrocínio (MG)

PATROCINENSE: Cairo; Nando, Léo Alves, Guilherme Souza e Aílton; Gabriel Galhardo, Marinho (Juninho, 38’/2º), Marcílio (Luan, 23’/2º) e Caiuby (Tiago Corrêa, 38’/2º); Caíque Lemes (Miguel Baggio, 44’/2ºT) e Everton Kanela (Hudson, 23’/2º). Técnico: Rogério Henrique

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio (Rubens, 43’/2ºT), Edenílson (Alan Franco, 20’/2º) e Igor Gomes (Alisson, 31’/2º); Paulinho, Alan Kardec (Vargas, 20’/2º) e Pedrinho (Pavón, 20’/2º). Técnico: Felipão

Gols: Mauricio Lemos, 8’/1ºT (0-1); Everton Kanela, 15’/1ºT (1-1); e Hudson, 27’/2º (2-1)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Ricardo Junio de Souza

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Cartão Amarelo: Everton Kanela, Nando, Caiuby, Marcílio, Guilherme Souza e Rogério Henrique (PAT); Jemerson e Guilherme Arana (CAM)

Cartão Vermelho: –

