Soteldo brilha e Grêmio goleia o São José na Arena

Foi no embalo de Soteldo que o Grêmio venceu a sua primeira partida no Campeonato Gaúcho. Sob o comando do venezuelano, o Tricolor derrotou o São José por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (24/1), na Arena. Com um gol e uma assistência, o jogador teve grande atuação e encheu o torcedor de esperança por uma grande temporada. Os outros gols ficaram por conta de JP Galvão, Cristaldo e Reinaldo. O goleiro Fábio, de pênalti, fez o do Zequinha, já no fim da segunda etapa.

Na próxima rodada, a terceira, o Grêmio joga fora de casa contra o Brasil de Pelotas, que empatou por 0 a 0 nas duas primeiras rodadas. Já o São José recebe o Juventude, que venceu os dois jogos que disputou no Gauchão.

Primeiro tempo com gol de Soteldo

A primeira parte teve nome e sobrenome: Yefferson Soteldo. À vontade em campo, conduziu o time a uma vitória sem maiores dificuldades. Contudo, quem ameaçou primeiro foram os visitantes. Assim, Marchesin provou ser um grande reforço para o gol. Aos cinco, Alessandro Vinícius cabeceou e o argentino espalmou para escanteio.

Aí Soteldo, que já forçara o adversário a levar cartão amarelo, começou a decidir. Em bela jogada pela esquerda, driblou um marcador e colocou a bola na cabeça de JP Galvão, que abriu o placar. Marchesin voltou a salvar o Tricolor um minuto depois, em chute forte de Nonato.

A partir daí os visitantes deixaram de ameaçar e, desse modo, o Grêmio chegou ao segundo gol aos 34 minutos. Após bate-rebate na área, Soteldo chutou com precisão no canto direito e ampliou.

Segundo tempo

O São José, em suma, voltou para o segundo tempo com quatro alterações no time. Tais mudanças, todavia, não surtiram efeito. Assim, o Grêmio até ampliou seu domínio sobre o adversário. Soteldo seguiu apavorando a defesa adversária e, dessa forma, participou também da criação do terceiro gol. Após jogada iniciada pelo venezuelano na esquerda aos nove minutos, Cristaldo aproveitou a sobra e fez Grêmio 3 a 0.

Já sem Soteldo, que deixou o campo aos 35 minutos sob aplausos de pé dos torcedores, o Grêmio chegou ao quarto gols aos 37. Reinaldo recebeu de André Henrique na área, bateu cruzado e, dessa forma, transformou a vitória em goleada. Por fim, o São José fez o de honra. De pênalti, o goleiro Fabio fez seu 35º gol na carreira.

GRÊMIO 4×1 SÃO JOSÉ

Campeonato Gaúcho – 2ª rodada

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 24/1/2024

GRÊMIO: Marchesín; Fabio (João Pedro, 16’/2°T), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Johnata Robert, 22’/2°T); Everton Galdino (Nathan Fernandes, 16’/2°T), JP Galvão (André, 16’/2°T) e Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi

SÃO JOSÉ: Fábio; Fredson, Itambé e Tiago Pedra (Jadson, intervalo); Dudu (Marcos Calazans, intervalo), Carrilho (Samuel, intervalo), Nonato e Marcílio; Alessandro Vinicius, Roberson (René, intervalo) e Kayan (Tcharlles, 20’/2°T). Técnico: China Balbino.

Gols: JP Galvão (10’/1°T), Soteldo (34’/1°T), Cristaldo (9’/2°T), Reinaldo (37’/2°T), Fábio (41’/2°T).

Cartão Amarelo: Carrilho, Tiago Pedra, Fredson, Marcílio (SJO);

Cartão Vermelho: Fredson (44’/2°T).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.