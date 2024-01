Palmeiras vence Inter de Limeira com gol no finzinho

O Palmeiras quase tropeçou, mas, graças a um gol de Rony, aos 43 da etapa final, venceu a Inter de Limeira, por 3 a 2, nesta quarta-feira (25/1). O jogo foi no Allianz Parque, pela segunda rodada do Paulistão. O jogo foi muito bom, com a Inter saindo na frente com um gol de Juninho e o Verdão virando com Rapahael Veiga (o melhor em campo), que marcou duas vezes. Na etapa final, Juninho, de pênalti, deixou tudo igual. Era a lei do ex-já que ele foi jogador palmeirense. Porém, Rony foi letal no finzinho.

Veja aqui a tabela de classificação do Paulistão

Raphael Veiga, duas vezes

O Palmeiras começou desligado. E levou uma punição aos três minutos. Lucas Buchecha fez a jogada pela esquerda e tocou para Juninho fazer 1 a 0. Depois de lamentar o erro coletivo (principalmente de Luan), o Palmeiras passou a mandar no jogo, sempre com Raphael Veiga centralizando as jogadas. O empate veio aos 19. Após cruzamento de Marcos Rocha, o zagueiro Maurício foi mal no lance e a bola bateu em seu braço. Pênalti confirmado no VAR. Raphael Veiga cobrou e empatou.

A Inter, que perdeu seu atacante Rafa Silva machucado pouco antes de levar o empate, aos 36 viu seu goleiro, o veterano Zé Carlos, se lesionar. Entrou o menino Jonathan. Na primeira bola, salvou um gol que seria de Flaco López. Mas, na segunda, dançou. Após escanteio, Raphael Veiga cruzou com veneno, a bola passou por todo mundo e entrou. Era a virada do Verdão com a assinatura de seu craque.

Palmeiras cede empate

No segundo tempo, o Palmeiras ficou em cima. Teve uma boa chance com Flaco López e dava trabalho para Jonathan. Tudo indicava que ampliaria o placar. Mas quem marcou foi a Inter e em nova falha palmeirense. Desta vez de Weverton e Gustavo Gómez. O goleiro, numa bola atrasada, deu no fogo para o zagueiro, que ainda dominou mal. Juninho roubou e foi derrubado na área. O mesmo Juninho cobrou o pênalti e deixou tudo igual, aos 21.

Vitória com gol de Rony

Claro, o Verdão se lançou ao ataque. Nas bolas paradas, o zagueiros subiam. Numa delas, Gustavo Gómez cabeceou, raspando, após chuveirinho de Raphael Veiga. Abel colocou o time no ataque, com substituições ousadas (o garoto Estevão na vaga de Gustavo Gómez, por exemplo). E o gol veio com um outro reserva. Aos 43, Marcos Rocha deu um passe em profundidade para Rony que disparou e tocou na saída Jonathan. Verdão 3 a 2.

PALMEIRAS 3X2 INTER DE LIMEIRA

Segunda rodada do Campeonato Paulista-2024

Data: 24/01/2024

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez (Estevão, 38”/2ºT) e Piquerez; Zé Rafael (Jhon Jhon, 30’/2ºT), Aníbal Moreno e Raphael Veiga (Rony, 30’/2ºT); Luís Guilherme (Caio Paulista, 15’/2ºT), Bruno Rodrigues (Breno Lopes, 15/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

INTER DE LIMEIRA: Zé Carlos (Jonatahn, 35’/1ºT); Felipe Albuquerque, Maurício, Emerson Santos, Diego Jussani e Zé Mário; Gustavo Bochecha (JP Galvão, 26’/2ºT), Juninho (Andrew, 26’/2ºT), Lucas Buchecha e Everton Brito (Gabriel Silva, Intervalo) ; Rafa Silva ( Quirino, 18’/1ºT). Técnico: Júnior Rocha

Gols: Lucas Buchecha, 3’/1ºT (0-1); Raphael Veiga, pênalti, 19’/1ºT (1-1) Raphael Veiga, 41’/1ºT (2-1); Juninho, 21’/2ºT (2-2); Rony, 43’/2ºT (3-2)

Árbitro: João Vitor Gobi

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões amarelos: Luis Guilherme (PAL); Maurício, Juninho, Zé Mário, Jussani (INT)

Cartão Vermelho: Jussani, (INT, 45’/2ºT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.