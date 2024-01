Veiga admite que Palmeiras precisa subir de rendimento

Destaque do time ao anotar dois gols na vitória por 3 a 2, de virada, do Palmeiras sobre a Inter de Limeira, nesta quarta-feira, Raphael Veiga foi realista ao analisar o desempenho do time no início da temporada. Antes de tudo, o jogador disse entender o momento pelo qual passa a equipe. Entretanto, reconheceu que o rendimento precisa melhorar.

“A gente sabe que inegavelmente tem muito a melhorar. Por ser início de temporada, vamos evoluir. Há entrega por parte do grupo. Assim, do mesmo modo que aconteceu ano passado, vários jogadores que vieram do banco ajudaram. Não foi diferente nesta noite.. E temos de valoiriza tambpem não apenas meus gols, mas o gol do Rony e o lançamento de Marcos Rocha para o gol decisivo “, comentou.

O jogador, por outro lado, disse estar satisfeito com uma marca especial alcançada. Com os dois gols desta quarta, chegou aos 45 no Allianz Park.

“Meu sonho era fazer um gol no Allianz. Hoje tenho 45. Meu objetivo sempre é ajudar o Palmeiras. Logo, só posso estar muito feliz com essas marcas”.

