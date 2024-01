Gremista Reinaldo oferece gol à filha aniversariante

Teve gol, teve feliz aniversário e também teve declaração de amor. Em suma, esta foi a noite de Reinaldo na goleada do Grêmio sobre o São José, na Arena. O lateral-esquerdo, além de boa atuação, anotou o quarto gol da vitória por 4 a 1 do Tricolor, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Após o jogo, o jogador se derreteu ao falar da razão de sua comemoração, quando fez o número quatro.

“A comemoração foi para a minha filha Rebecca. Ela completou quatro anos na segunda-feira (22). Está lá em Maceió. Então, feliz aniversário e um beijo pra ela. Te amo”, declarou.

Em síntese, ao falar sobre a atuação do Grêmio, Reinaldo expressou sentimentos distintos. Antes de tudo, disse estar satisfeito pelo grande jogo e os gols marcados. Mas em contrapartida lamentou o gol sofrido pouco antes do apito final.

“Foi legal vencer assim para a nossa torcida. Nosso torcedor ficou feliz com a primeira vitória da temporada, ainda mais dessa forma. Infelizmente, por último, sofremos um gol ali no fim. A gente lá atrás sempre tenta fazer com que isso não aconteça”, comentou, feliz em ajudar o time a fazer seus primeiros três pontos no Gauchão.

