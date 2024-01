Para Mano Menezes, gols perdidos decidiram derrota corintiana

Após a derrota para o Ituano, nesta quarta-feira (24), o técnico Mano Menezes considerou que o Corinthians pode ter selado sua sorte por conta de chances de gol perdidas. De fato, o Timão criou muitas oportunidades no segundo tempo, mas desperdiçou todas, além de ter um gol de Romero anulado. No fim, os donos da casa marcaram e superaram o Timão.

De acordo com Mano Menezes, o Corinthians até produziu o suficiente para vencer, mas não foi competente para concluir em gol. Assim, ele considera que, com um pouco mais de capricho e acerto, o destino e o resultado final da partida poderiam ser muito diferentes.

“Foi um jogo que se desenvolveu até numa boa condição para vencermos. Tivemos mais condições de vitória do que contra o Guarani, na minha opinião. Merecíamos até uma vitória relativamente fácil pelo que produziram as duas equipes. A primeira parte do jogo, contra o vento, foi ruim de jogar, mas o adversário nem chutou no gol. Desperdiçamos algumas bolas em que poderíamos ter criado melhor”, afirmou o técnico, apontando ainda a infelicidade da equipe em certos momentos:

“No segundo tempo, o jogo foi melhor. Tivemos três ou quatro boas chances de marcar. O Ituano só teve uma em que cruzou na área e o Torres dominou errado, além da bola do gol. Segundos antes, o Romero tinha perdido, numa bola onde cruzamos na área e não marcamos. À frente da área, descuidamos um pouco, ficamos por fora. E o menino (Léo Duarte) foi feliz, acertou o chute, raspou a bola no Torres e tomamos o gol”.

