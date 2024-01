Santos tenta voltar a vencer a Ponte Preta após seis anos

O Santos encara a Ponte Preta nesta quinta-feira (25), às 19h30, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Peixe chega empolgado após vencer na estreia ao bater o Botafogo-SP por 1 a 0, fora de casa. Contudo, o Alvinegro Praiano terá que quebrar um leve tabu, já que não vence o time de Campinas há seis anos.

A última vez que o Santos bateu a Macaca aconteceu no Paulistão de 2018. Na ocasião, o Peixe venceu por 2 a 1, no Moisés Lucarelli. Eduardo Sasha e Rodrygo marcaram para o Alvinegro Praiano, enquanto Léo Artur descontou para o time de Campinas.

Desde então, as equipes se enfrentaram mais duas vezes e a Ponte Preta venceu os dois jogos. O mais emblemático aconteceu em 2020. Em duelo pelas quartas de final do Paulistão, a Macaca venceu por 3 a 1 em plena Vila Belmiro e avançou na competição. O time de Campinas viria a cair na semifinal para o Palmeiras.

Já em 2021, novo confronto entre as equipes e nova vitória da Ponte Preta. Triunfo por 3 a 1 no Moisés Lucarelli, com dois gols de João Veras e um de Moisés. O Santos ficou sem enfrentar a Macaca nos últimos dois anos, já que o time de Campinas disputou o Paulistão da série A2.

Agora, o Peixe tenta voltar a vencer o adversário e quebrar esse jejum de seis anos. O técnico Fábio Carille deve repetir o mesmo time que bateu o Botafogo-SP fora de casa e conta com o apoio da torcida para conseguir a segunda vitória seguida no torneio.

