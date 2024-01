Corinthians ganha problema para montar defesa contra o São Bernardo

O técnico Mano Menezes pode ter uma boa dor de cabeça nos próximos jogos do Corinthians. Isso porque na derrota do Timão para o Ituano, por 1 a 0, no Novelli Júnior, pela 2° rodada do Paulistão, o treinador viu Caetano deixar o campo lesionado. Com poucas opções neste momento no elenco, o comandante vê um buraco importante no sistema defensivo para o próximo embate do Alvinegro.

Caetano sentiu o problema já no segundo tempo da partida em Itu. Sem opções para a zaga, Mano Menezes colocou o garoto Yago em campo e recuou Raniele para o sistema defensivo, algo que foi muito contestado após a partida. Se o titular não tiver condições de jogo, o treinador só terá Félix Torres e os jogadores da lista B, composta por nomes das categorias de base como opção.

Neste caso, estão inscritos no estadual João Pedro Tchoca, Renato, William e Rafael Venâncio. Este último ficou no banco de reservas contra Guarani e Ituano. O treinador ainda tem em seu plantel os zagueiros Gustavo Henrique e Raul Gustavo. Contudo, os dois ainda se recuperam de lesões e estão entregues ao departamento médico.

“O Gustavo Henrique ainda está em condicionamento. Chegou com defasagem de uma perna para outra e estamos entrando na segunda parte para darmos segurança para ele. O Raul se apresentou vindo de uma lesão e na quinta passou a trabalhar com o grupo. Por isso, deixamos fora da lista inicial para avaliarmos depois, talvez pensando nesse jogo contra o São Bernardo”, disse Mano, após a partida em Itu.

Além disso, vale ressaltar que a equipe teve uma grande perda nos últimos dias. Afinal, Lucas Veríssimo, que era nome certo na temporada, deixou o Parque São Jorge para jogar no Qatar.

Próximo compromisso do Corinthians

O Corinthians volta a campo no sábado (27) para encarar o São Bernardo. Aliás, a partida acontece no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.