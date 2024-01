Corinthians x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Chegou o dia da grande final da Copinha-2024, Corinthians x Cruzeiro. O duelo será nesta quinta-feira 15h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A Raposa tem uma defesa fortíssima que levou apenas dois gols em oito jogos. Mas o Timão conta com ataque poderoso e engrenou uma série de grandes vitórias a partir da terceira fase. Para você não deixar de saber tudo o que rolar nesta decisão, a Voz do Esporte preparou uma supercobertura. E a transmissão se inicia bem antes, com o tradicional pré-jogo. E com a bola rolando, o premiado Cesar Tavares estará na narração.