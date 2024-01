Atlético ameaça jogar Campeonato Mineiro com reservas ou base

O Atlético perdeu para o Patrocinense, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (24), em duelo disputado no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. No entanto, mais que a derrota, o clube de Belo Horizonte ficou incomodado com as condições do gramado do local.

Aliás, gramados ruins no Campeonato Mineiro são corriqueiros. Diante disso, a diretoria do Galo fez uma séria ameaça: caso a situação não seja solucionada, o time será formado por reservas ou até atletas da base.

Em vários momentos do jogo, foi possível perceber que o gramado estava muito alto, ao ponto de sumir os pés dos atletas. Ao término da partida, aliás, o técnico Luiz Felipe Scolari reclamou. “Isso é um pasto. Isso é pasto”, lamentou Felipão.

A tendência é o Atlético passar a poupar os atletas pensando nas disputas das grandes competições de 2024, como a Libertadores, por exemplo.

Além das condições colocadas aos atletas, o Atlético também não considera o Campeonato Mineiro lucrativo por causa da cota de TV. O clube entende que o valor é baixo.

