Apesar do retorno do grupo principal, Vasco ainda deve mesclar o time

Após período de pré-temporada no Uruguai, grande parte do time principal do Vasco deve fazer sua estreia na temporada de forma oficial, nesta quinta (25). Isso porque existe a possibilidade de o técnico Ramón Díaz poupar alguns atletas considerados titulares. Como é o caso do zagueiro Medel, o lateral-esquerdo Lucas Piton, o atacante Vegetti e o meio-campista Payet.

O francês foi o grande destaque do Cruz-Maltino durante a disputa do torneio amistoso Serie Rio de la Plata, em Punta del Este. Na vitória por 1 a 0 sobre o San Lorenzo, ele entrou na segunda etapa e contribui para o aspecto criativo da equipe melhorar, exatamente quando saiu o gol. Posteriormente, no triunfo sobre o Maldonado, atuou durante toda a partida e foi o autor do único tento, além de uma ótima atuação.

Pelo fato do desgaste de ter ficado em campo por cerca de 130 minutos e alta carga de treinos, Payet pode começar no banco. Assim como os outros citados acima. Rossi deve iniciar entre os titulares na vaga do francês, enquanto Lucas Piton, Vegetti e Medel provavelmente darão lugar a Leandrinho ou Julião, Rayan e Maicon, respectivamente.

O 11 inicial que Ramón Diaz vai escalar deve ser: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Medel), Léo e Lucas Piton (Leandrinho ou Matheus Julião); Jair (Zé Gabriel), Paulinho, Rossi (Payet), David e Vegetti (Rayan).

Vasco separa elenco em dois grupos

O primeiro treinamento do elenco principal depois de retornar da pré-temporada no Uruguai ocorreu na última quarta-feira (24). Afinal, a delegação chegou ao Brasil na segunda e teve folga na terça. Com relação aos oito atletas que já faziam parte do elenco principal e ficaram no Rio de Janeiro para a disputa das duas rodadas iniciais do Carioca, cinco deles foram afastados.

São os casos de Miranda e Zé Vitor, além dos meio-campistas Barros, Marlon Santos e Rodrigo. Como o Jogada10 antecipou, todos eram vistos como negociáveis. Portanto, devem deixar o clube, seja por empréstimo ou em definitivo.

