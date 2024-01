Abel Ferreira já mira peça de reposição para o lugar de Endrick

Mesmo estando no começo da temporada, Abel Ferreira não deixa de pensar no futuro do Palmeiras. Assim, o treinador já está de olho em uma peça de reposição para Endrick. O atacante está com a Seleção Brasileira na disputa do Pré-Olímpico, mas quando retornar, terá poucos meses no Verdão até se transferir para o Real Madrid.

O camisa 9 está negociado para o Real Madrid por 35 milhões de euros fixos e até 25 milhões de euros em bônus por metas. Contudo, ele só pode deixar o clube em julho, quando fizer 18 anos. Para Abel Ferreira, o Palmeiras tem este período para ir atrás de uma peça de reposição.

“Endrick, para ser muito sincero, não sei com que cabeça ele vem depois. Se vem com a cabeça no Palmeiras, se vem com a cabeça no Real Madrid. Sei que o clube tem que ir atrás de uma opção para ele. É uma questão que estamos discutindo internamente. Precisamos de uma solução para quando ele for embora ou até antes”, disse Abel Ferreira.

LEIA TAMBÉM: Veiga desconversa sobre oferta saudita: ‘Meu foco é o Palmeiras’

Abel Ferreira prioriza trabalhar com atletas de diferentes características para cada posição. Assim, o português gostaria de ter um homem de referência para repor o jovem.

“Temos Rony de profundidade, López que faz muito bem a ligação de apoio e na troca do Endrick eu gostaria de ter um jogador na frente que fosse mais um atacante de referência. Vamos ver se é possível buscar, sabemos quanto é difícil. Temos algumas soluções, não sei se vamos conseguir chegar, mas precisamos de um terceiro elemento nessa troca que vamos fazer com o Endrick”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.