Michel destaca entrosamento com Arthur e faz alerta para jogo contra a Colômbia

A Seleção Brasileira teve uma atuação discreta no setor ofensivo na vitória por 1 a 0 contra a Bolívia, em sua estreia no Torneio Pré-Olímpico. Em contrapartida, a defesa brasileira teve uma importante atuação que, com o placar apertado, conseguiu evitar as investidas do adversário e, assim, garantir a vitória. Isso se deve, entre outros fatores, ao entrosamento de Michel e Arthur Chaves, que fizeram uma grande partida. Agora, no entanto, o foco é na Colômbia, que deve oferecer mais perigo.

Defensor do Palmeiras, Michel, além de enaltecer o trabalho ao lado de Arthur, alertou para a qualidade ofensiva da seleção colombiana, que conta com um grande vigor físico.

“É importante ter esse começo seguro. Eu e Arthur, ali na defesa, já nos conhecemos, já temos entrosamento juntos. Essa segurança ali atrás, não tomando gol, é importante para a sequência do campeonato”, disse Michel ao site oficial da CBF.

“Todo cuidado é pouco. Não tem jogo fácil. O time da Colômbia é forte e vai querer complicar. Mas, estamos preparados. Na zaga, a gente se conhece, eu e Arthur, e procura entender um ao outro para melhorar o posicionamento em campo, evitando assim tomar gols”, completou.

Classificação

A Colômbia, aliás, vem de derrota na competição por 3 a 0 para o Equador. Dessa forma, irá com tudo para a partida contra o Brasil, afinal, está na lanterna do Grupo A.

A Canarinho, por sua vez, ocupa a segunda posição do mesmo grupo, empatada com o Equador, líder. Vale destacar que os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para o quadrangular final. Assim, já nesta fase seguinte, os dois primeiros se classificarão para as Olímpiadas de Paris.

