Após retorno do Flu, Diniz afirma: ‘Vamos atrás dos nossos sonhos’

O Fluminense se reapresentou ao CT Carlos Castilho na manhã desta quinta-feira (25) e iniciou os trabalhos para 2024. Assim, Fernando Diniz reuniu os jogadores tricolores no auditório e concedeu algumas palavras ao elenco.

“É muito bom estar de volta, estava com saudade já. Foi ótimo esse primeiro encontro. A gente conseguiu fazer excelentes contratações para dar uma encorpada no nosso time. E agora nós vamos atrás dos nossos sonhos de 2024”, declarou Fernando Diniz.

Reapresentação do Fluminense

Além dos jogadores tricolores que estavam de férias, os reforços Renato Augusto, Gabriel Pires e David Terans e Felipe Alves também estiveram no auditório. Paulo Angioni, novo diretor de futebol do clube, participou da reunião e recebeu as boas-vindas do elenco.

Depois da reunião com Fernando Diniz e Paulo Angioni, os jogadores tricolores realizaram exames fisiológicos e exercícios físicos na academia. Com problemas pessoais, Marcelo não se reapresentou nesta quinta-feira (25) e só deve iniciar os trabalhos nos próximos dias. John Kennedy e Alexsander, por outro lado, estão na Seleção Brasileira Sub-23 para disputa do Pré-Olímpico.

Aliás, o Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (25), diante do Audax-RJ, às 21h30, no Estádio Elcyr Resende, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Apesar do retorno, os comandados de Fernando Diniz ainda não estão nas condições ideais. Portanto, Marcão vai comandar um time alternativo novamente.

