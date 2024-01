Mesmo após destaque no Carioca, Orellano rechaça o Vasco

A tentativa de o Vasco convencer o meia-atacante Orellano a ficar não deu certo. Afinal, em nova reunião, o argentino reiterou seu desejo de sair do Vasco e do futebol brasileiro. Após o retorno da pré-temporada no Uruguai, a comissão técnica principal voltou a conversar com o atacante. Ele apontou que o principal motivo para deixar o clube é o fato de não ter se adaptado. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

Desse modo, o Cruz-Maltino espera o envio de propostas pelo jogador que serão avaliadas. Caso elas sejam atrativas, as negociações vão avançar. Foram duas reuniões até agora. A última, na quarta (24). Na primeira oportunidade, no dia de reapresentação do elenco após as férias, o argentino teve um contato com a comissão técnica.

Emiliano e Ramón Díaz deixaram claro que contavam com Orellano para a temporada. No entanto, ali mesmo foi o primeiro momento no qual o atleta expôs sua vontade de deixar o Brasil. Assim, a decisão foi colocar o jogador no grupo que já integrava a turma que permaneceu no Rio de Janeiro.

A intenção era dar minutagem ao argentino com a expectativa de um bom desempenho para despertar o interesse de outros clubes, mas seria necessário aguardar o retorno do grupo principal, que foi realizar a pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. Na avaliação interna, se rolasse uma transição, o time alternativo ficaria inexperiente.

Orellano se destacou pelo Vasco nas primeiras rodadas do Estadual

O atacante foi o principal destaque do Cruz-Maltino nos dois primeiros compromissos do Carioca. Afinal, ele conseguiu anotar um gol e duas assistências. Com isso, a expectativa era que ele mudasse de ideia e decidisse permanecer no Gigante nesta temporada, algo que não ocorreu.

A possibilidade também ajudaria o Vasco, que está no mercado em busca de atacantes de velocidade, mas encontra dificuldades. O principal alvo é Rodriguez, do Liverpool, do Uruguai, clube que o Cruz-Maltino chegou a ter uma reunião.

Contudo, o Vasco esbarra na alta pedida inicial de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 59 milhões na cotação atual) para comprá-lo e por parte dos direitos econômicos. A 777Partners também descartou desembolsar a quantia, considerando-a acima do ideal.

Além disso, o Gigante teve a saída de três atacantes que estavam na temporada anterior. Alex Teixeira, que encerrou o contrato, Ferreira, cujo empréstimo expirou e não foi renovado, além de Pec que defenderá o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O Vasco aceitou oferta de dez milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões na cotação do período) pelo camisa 11. Como reposição, até o momento fechou com Adson e David, ou seja, na teoria ainda há uma vaga a ser preenchida.

