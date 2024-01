Welington recusa primeira proposta de renovação do São Paulo

O lateral-esquerdo Welington recusou a primeira oferta feita pelo São Paulo para renovar seu contrato. O jogador tem vínculo com o Tricolor Paulista até o final de 2024. A situação é monitorada de perto pelo mercado europeu e nacional, que gostariam de contar com o atleta na próxima temporada.

A primeira proposta concreta não animou o jogador, que gostaria de permanecer no clube, mas também pretende receber uma valorização salarial. Welington recebeu uma proposta do CSKA Moscou no ano passado. Agora, espera algo próximo do que foi oferecido. O atleta e seu staff sabem que a realidade do São Paulo é outra. Mas insistem em uma maior valorização.

Além disso, um clube brasileiro que disputa a Libertadores chegou a sondar o São Paulo sobre o jogador. O interesse fez com que o Tricolor se apressasse para acertar a renovação. Contudo, dentro do Morumbis, o atleta só deixa o clube se for para a Europa.

Aliás, Welington começou a temporada fora dos planos do São Paulo. O jogador tinha sondagens da Europa e considerava uma saída. Contudo, após o imbróglio envolvendo Caio Paulista e sua consequente saída para o Palmeiras, o Tricolor decidiu segurar o jovem, que se tornou titular da equipe neste começo de ano.

Além de Welington, o técnico Thiago Carpini tem Patryck como lateral-esquerdo garantido para o elenco de 2024. Entretanto, o jovem jogador não fez boas partidas quando teve a oportunidade no profissional. Moreira, outro jovem formado em Cotia, jogou na esquerda na base, mas acaba sendo utilizado principalmente na direita, no time de cima.

