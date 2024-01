Vasco aproveita venda de Marlon para sacramentar compra de Sforza

Novela próxima do fim! O Vasco está novamente perto de concluir a compra de Juan Sforza, do Newell’s Old Boys. O clube vai utilizar parte do dinheiro em caixa com a venda de Marlon Gomes para sacramentar a negociação. O clube carioca concordou com algumas exigências feitas pelos argentinos depois de as tratativas emperrarem.

O Jogada10 apurou junto a pessoas próximas a Sforza que as conversas já estão em estágio final. Caso não ocorra nenhum imprevisto, o volante virá para o Brasil para se apresentar ao Cruz-Maltino após o fim de sua participação no Pré-Olímpico pela Argentina. Importante relembrar que a proposta do Gigante da Colina era de cinco milhões de dólares (quase R$ 25 milhões na cotação atual).

Vasco paralisou negociações por Sforza e priorizou Cuellar

Na primeira tentativa, as tratativas estavam encaminhadas tanto que o treinador da equipe, Mauricio Larriera, afirmou que não contava mais com Sforza. Assim como o presidente Ignacio Astore comentou sobre o volante em tom de despedida após aceitar a oferta. Contudo, o Vasco mudou seu foco para Gustavo Cuellar. Afinal, o volante colombiano que atualmente defende o Al Shabab, da Arábia Saudita, era a prioridade da diretoria.

Ramón e Emiliano Díaz entendiam que precisavam de um volante mais experiente e pronto. Além do que o treinador e seu filho tinham Cuellar como seu jogador de confiança, pois trabalharam juntos no Al-Hilal entre 2021 e 2022. A comissão técnica conversou com o volante colombiano que demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro. Inclusive, até concordou em reduzir o salário para isso. No entanto, o Al-Shabab, clube onde está atuando, não aceitou negociar o atleta.

Com isso, Juan Sforza voltou a ser um dos principais alvos do Gigante da Colina. Ele nunca foi descartado por Ramón e Emiliano Díaz. Apenas era visto como um jogador promissor que precisava ser lapidado e o treinador acredita que ele e sua comissão tenha condições de garantir isso.

Marlon dá adeus ao Cruz-Maltino sem atuar na temporada

O Cruz-Maltino aceitou a proposta de 12 milhões de euros (erca de R$ 64 milhões na cotação atual) fixos por Marlon Gomes. A oferta ainda conta com um bônus de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,3 milhões) se metas previstas em contrato forem alcançadas. O total desta quantia, aliás, representa a multa rescisória presente em seu contrato vigente, avaliada em 16 milhões de euros (R$ 85 milhões). A conclusão das tratativas ocorreu rapidamente, o que era um desejo do Shakthar para utilizá-lo na metade final da temporada. Vale ressaltar que a oferta formal chegou ao Gigante da Colina há três dias.

O volante, de 20 anos, deixará o Gigante da Colina depois de 44 partidas pelo profissional e dois gols marcados. A última vez que entrou em campo com a camisa do Vasco foi na vitória decisiva por 2 a 1 sobre o Bragantino, na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele atuou por 25 minutos no triunfo que garantiu a permanência do clube na Série A até que saiu machucado.

O volante não realizou a pré-temporada com o elenco principal em Punta del Este, no Uruguai. Afinal, o técnico Ramon Menezes o convocou para a Seleção Brasileira sub-23 para a disputa do Pré-Olímpico, na Venezuela. A propósito, na estreia do time Canarinho no torneio, ele atuou improvisado como lateral-direito, mostrando sua versatilidade.

