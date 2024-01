Tottenham x Manchester City: escalações e onde assistir

Dia de jogo grande no futebol inglês. Nesta sexta-feira (26), Tottenham e Manchester City se enfrentam às 17h, no Hotspur Stadium, em Londres, pela 4ª rodada da Copa da Inglaterra. Clássico entre as equipes do ‘Big Six’ é decisivo para a sequência da temporada dos times.

Como chega o Tottenham

O Spurs tenta reconquistar o título da Copa da Inglaterra após 33 anos e poderá contar com a vantagem de jogar em casa nesta sexta-feira. No entanto, terá que superar o atual campeão nesta sexta-feira para seguir vivo na briga pelo título.

Além disso, o técnico Ange Postecoglou terá uma série de desfalques importantes para o duelo. Principal jogador da equipe, o sul-coreano Son está na disputa da Copa da Ásia, enquanto Yves Bissouma e Pape Sarr participam da Copa Africana de Nações. Dessa maneira, eles se juntam a Ben Davies, Giovani Lo Celso, Manor Solomon e Alejo Veliz, lesionados, como ausências diante do City.

Mas o Tottenham também tem motivos para comemorar. Postecoglou poderá contar com Ryan Sessegnon e Dejan Kulusevski, que ficaram de fora do último jogo do Tottenham, contra o Manchester United na Premier League. Por outro lado, o meia James Maddison, em processo de recuperação de uma lesão sofrida em novembro do ano passado, aparece como dúvida.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o atual campeão da Copa da Inglaterra não enfrenta muitas dificuldades no elenco para o jogo desta sexta-feira, e aparece como favorito para avançar na competição. O técnico Pep Guardiola poderá contar com a presença do meia Kevin De Bruyne, que voltou em grande estilo após se recuperar de lesão.

As dúvidas na escalação do City ficam por conta do artilheiro Haaland e do goleiro Ederson, mas a expectativa é que eles estejam à disposição de Guardiola. No entanto, os zagueiros John Stones e Manuel Akanji serão desfalques no time de Manchester.

Tottenham x Manchester City

4ª rodada da Copa da Inglaterra

Data e horário: sexta-feira, 26/01/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Christian Romero, Van de Ven e Udogie; Bentancur, Hojberg, Kulusevski, Werner e Brennan Johnson; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester City: Ortega (Ederson); Walker, Rúben Dias, Aké e Gvardiol; Kovacic, Rodri, Bernardo Silva, Foden e De Bruyne; Julián Álvarez (Haaland). Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Paul Tierney (ING)

VAR: Tim Robinson (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

