Corinthians bate o Cruzeiro e conquista o seu 11° título da Copinha

Comemora, Fiel! O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quinta-feira (25) e conquistou o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Neo Química Arena, que contou com um pouco mais de 43 mil torcedores, Kayke, em um golaço de fora da área, garantiu o 11° troféu da competição para o clube paulista.

Maior campeão da Copinha, o Timão foi campeão nos anos 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e, claro, 2024.

Para disputar a grande decisão do torneio, o Corinthians deixou para trás, nas fases eliminatórias, Guarani, Atlético-GO, CRB, América-MG e Novorizontino.

Como foi o jogo

Jogando em seu domínio, o Corinthians começou melhor na partida, controlando a posse de bola, mesmo com alguns jogadores mostrando um pouco de nervosismo. Por outro lado, o Cruzeiro, que buscava jogar no erro do adversário, teve a sua grande chance de ataque aos nove minutos, quando Arthur, de cara para o gol, chutou para for a, após o goleiro corintiano dar rebote.

Já na segunda metade do primeiro tempo a Raposa, que teve Jhosefer como o grande destaque em campo, cresceu no confronto, fazendo o Corinthians jogar no contra-ataque. Mas, nos últimos minutos o Timão voltou a criar jogadas perigosas. Assim, uma delas foi com Higor, que não conseguiu finalizar com perfeição.

Segundo tempo

Em suma, as equipes voltaram do intervalo dispostas a tirar o zero do placar, ou seja, ambas criaram boas chances de gol. Com o decorrer do tempo, o jogo começou a ficar mais pegado, com provocações em campo e jogadas mais duras. Aos 23 minutos o árbitro anulou o que seria o primeiro gol do Cruzeiro, em um lindo chute de Tevis, por falta de Henrique no goleiro Felipe Longo. Posteriormente, aos 35′, o jogo foi paralisado por conta de alguns torcedores do Corinthians acenderem sinalizadores.

Pressionando o Cruzeiro, o Corinthians, assim, abriu o placar aos 39′. Kayke que, aliás, acertou um lindo chute de fora da área, sem chance alguma para o goleiro Otávio. GH, que entrou em campo no decorrer do jogo, precisou sair da partida por conta de lesão. Mas, sem poder fazer mais substituições, o Timão terminou a partida com um jogador a menos. Apesar da pressão na reta final, a Raposa não conseguiu empatar o jogo. Corinthians campeão da Copinha de 2024.

CORINTHIANS 1X0 CRUZEIRO

Final da Copinha

Data e Horário: 25/1/2024, 15h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público e renda: 43.495; R$ 1.215.586,00

CORINTHIANS: Felipe Longo; Léo Maná, João Pedro, Renato e Vitor Meer; Ryan (Thomas, aos 42′ do 2°T), Breno Bidon e Pedrinho (GH, aos 26′ do 2°T); Higor (Thomas Lisboa, aos 9′ do 2°T), Kayke e Arthur Sousa (Jhonatan, aos 42′ do 2°T). Técnico: Danilo.

CRUZEIRO: Otávio; Carlos Gomes (Rhuan Gabriel, aos 42′ do 2°T), Pedrão, Bruno Alves (Kelvin, aos 29′ do 2°T) e Henrique (André, aos 28′ do 2°T); Xavier, Jhosefer (Vitor Jesus, aos 42′ do 2°T), Meira e Tevis; Vitinho e Arthur (Ruan Índio, aos 29′ do 2°T). Técnico: Fernando Seabra.

Gols: Kayke (1-0) (COR)

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo

Auxiliares: Robson Ferreira Oliveira e Izabele de Oliveira

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartão amarelo: Vitor Meer, Léo Maná, Arthur Sousa e Kayke (COR); Arthur (CRU)

