Arthur Chaves relembra confronto e enaltece a Colômbia: ‘Time muito forte’

Assim como o seu companheiro de zaga Michel, Arthur Chaves chamou a atenção acerca do potencial da seleção da Colômbia, adversária do Brasil no Pré-Olímpico. As equipes se enfrentam na sexta-feira (26), às 20h (de Brasília), na Venezuela.

“A gente sabe que a Colômbia é um time muito forte, enfrentamos eles no Pan-Americano e foi um jogo muito difícil, muito difícil mesmo. Então esperamos mais um duelo difícil nessa trajetória do Pré-Olímpico”, disse Arthur, ao site oficial da CBF.

“Aqui todo jogo é importante, todo ponto é importante. A gente sabe que eles vêm para buscar a vitória, assim como a gente. Então, vamos nos preparar muito bem para tentar anular os pontos fortes deles e dar o nosso melhor para conseguir essa vitória”, completou o jogador do Acadêmicos de Viseu, de Portugal.

Torneio Pré-Olímpico: onde assistir e escalações de Brasil x Colômbia

A Canarinho, na segunda posição do torneio, chega para essa partida com três pontos, afinal, venceu a Bolívia em sua primeira partida na competição. Em contrapartida, os colombianos, na lanterna, foram derrotados pelo Equador por 3 a 0.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.