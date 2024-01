Igor Gomes, do Internacional, faz exame após desconforto muscular

Após o empate, sem gols, com o São Luiz, o Internacional teve uma boa notícia. Alan Patrick e Mercado estão liberados para atuar e devem reforçar o elenco nas próximas rodadas do Campeonato Gaúcho. Por outro lado, o técnico Eduardo Coudet ainda não sabe se poderá contar com Igor Gomes. Assim, o defensor fez exames nesta quinta-feira (25) para investigar a gravidade do desconforto na coxa direita. A informação é do portal ‘ge’.

O jogador esteve entre os titulares nesta quarta-feira (24). No entanto, atuou apenas no primeiro tempo Nas volta do intervalo, Coudet colocou em campo Vitão.

Com o problema muscular, Igor Gomes pode ficar de fora da partida diante do Ypiranga. Nesse sentido, o treinador pode utilizar a dupla de zaga titular pela primeira vez na temporada (Vitão e Mercado).

Além disso, Coudet segue sem Rochet (desconforto na região torácica), Ivan (cirurgia no joelho direito), Matheus Dias (aprimora condição física após lesão na coxa esquerda) e Mauricio (seleção pré-olímpica).

Olho na agenda

Com o resultado, o Colorado estaciona com quatro pontos, na quinta colocação, dois atrás do líder Juventude. Na próxima rodada, os comandados de Eduardo Coudet medem forças com o Ypiranga-RS, sábado (27), às 16h30 (de Brasília).

