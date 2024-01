Di Yorio, atacante do Pachuca, entra na mira do Athletico

O atacante argentino Lucas Di Yorio, de 27 anos, que pertence ao Pachuca, é o mais novo jogador sob interesse do Athletico Paranaense. O jogador marcou 13 gols em 40 partidas pela equipe mexicana, na temporada passada. Com 1,92m, ele seria uma opção para atuar como centroavante e jogador de referência no setor ofensivo.

Entretanto, a prioridade do Furacão continua sendo o paraguaio Adam Bareiro, do San Lorenzo, da Argentina. Para contratá-lo, entretanto, o clube teria que desembolsar uma quantia equivalente a 7 milhões de euros (R$ 35 milhões). Dessa forma, a negociação segue sem avanços e Di Yorio entraria como uma espécie de ‘plano B’.

Na carreira, o argentino passou pelo Aldosivi, de seu país, onde foi revelado. Ele também passou pela LDU de Portovierro, do Equador, Cerro Largo, do Uruguai, León, do México, e Everton, do Chile. Di Yorio tem contrato com o Pachuca até 30 de junho.

