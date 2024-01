Viña chega aos Estados Unidos e é anunciado pelo Flamengo

O lateral-esquerdo chileno Matías Viña já é jogador do Flamengo. Ele foi anunciado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira (25), logo após chegar aos Estados Unidos para se juntar ao elenco. Depois de chegar, ele foi diretamente para o centro de treinamento onde o Rubro-Negro realiza sua pré-temporada. O jogador chegou à Flórida após um voo de cerca de dez horas.

Viña tem 26 anos e chega da Roma, da Itália. Ele chegou a ser emprestado pelo Sassuolo, na temporada passada, mas pertencia ao clube da capital italiana. O Rubro-Negro deverá pagar, por sua contratação, R$ 48 milhões. Também nesta quinta-feira, o jogador deixou de seguir o Palmeiras nas redes sociais. O Verdão foi o clube por onde ele atuou entre 2020 e 2021, conquistando duas Libertadores e uma Copa do Brasil.

Viña chegou a Orlando e até foi recepcionado por alguns torcedores do Flamengo, que estavam no aeroporto. O jogador, posteriormente, encontrou-se com o técnico Tite e os outros atletas do Rubro-Negro. Embora se esperasse que o anúncio oficial da sua contratação acontecesse apenas após a volta do plantel ao Rio de Janeiro, o clube se antecipou.

Este anúncio, aliás, veio de forma bem humorada: através de um vídeo postado nas redes sociais que contava com a presença de outros três uruguaios do elenco: De Arrascaeta, De La Cruz e Varela. O Flamengo estará em campo neste sábado para o jogo contra o Orlando City, último amistoso antes da volta ao Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.