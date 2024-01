Cinco vezes Mastriani: América-MG goleia o Pouso Alegre pelo Mineiro

O América-MG teve a estreia dos sonhos no Campeonato Mineiro. Afinal, o Coelho goleou o Pouso Alegre por 6 a 0 na Arena Independência, com cinco gols de Gonzalo Mastriani e um de Renato Marques. O uruguaio teve uma atuação de gala e mostrou que pode ser uma peça importante para a equipe ao longo da temporada.

Na próxima rodada, os comandados de Cauan Almeida medem forças com o Ipatinga, fora de casa, domingo (28), às 20h. O Pouso Alegre, por sua vez, recebe o Tombense, também no domingo (28), porém às 17h (de Brasília), no Manduzão.

Sem tempo para respirar

Logo no primeiro minuto, Marlon tabelou com Juninho. O jogador invadiu a área e tocou para Mastriani só empurrar para a rede e abrir o placar para o Coelho.

Uruguaio novamente

Seis minutos depois, o uruguaio voltou a mostrar faro de gol. Assim, Mateus Henrique cruzou para a área e o camisa 17 cabeceou para o gol, ampliando o placar.

Hat-trick celeste

Em menos de vinte minutos, o América-MG estufou a rede pela terceira vez. Os donos da casa, por sinal, não viam a cor da bola. Jacaré dominou na lateral esquerda e cruzou para área. O artilheiro marcou, de cabeça, mais uma vez e transformou a vantagem em goleada.

Quatro é demais

Ainda no primeiro tempo, Juninho voltou a ter liberdade para cruzar na área. Sendo assim, Mastriani, praticamente, sozinho, cabeceou e marcou seu quarto gol na partida, o quarto do América-MG.

Cincun: dia histórico para uruguaio

Na volta do intervalo, o domínio americano persistia. Dessa forma, foi a vez de Marlon cruzar para a área. Mastriani, com apenas um toque sutil, marcou mais um.

Passeio do Coelho

No fim da partida, o América-MG ainda teve a chance de marcar o sexto gol. Por fim, Gustavinho encontrou Renato Marques, que bateu cruzado para sacramentar o triunfo.

Como fica?

Com o resultado, o Coelho empatou com o Athletic na liderança do Grupo C, com três pontos. O Dragão, por sua vez, segue sem pontuar, ao lado do Atlético-MG, no Grupo B do Campeonato Mineiro.

