Santos joga bem, bate a Ponte Preta e vence a segunda no Paulistão

Vitória com autoridade. O Santos recebeu a Ponte Preta nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2024, e o time da Baixada Santista bateu a equipe de Campinas por 3 a 1. Giuliano (duas vezes) e Julio Furch marcaram os gols do Peixe na Vila Belmiro. Elvis, de pênalti, descontou.

Dessa forma, com o resultado, o Santos chega aos seis pontos e é o único time com 100% de aproveitamento no Paulistão. No Grupo A, o Peixe lidera a chave. Já a Ponte, contudo, que está no Grupo B, segue com apenas um ponto, na lanterna.

Primeiro tempo

Diante do seu torcedor pela primeira vez no ano, o Santos fez grande primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo. Aos 11 minutos, após cruzamento da esquerda, a zaga da Ponte Preta tentou cortar, mas a bola sobrou nos pés de Giuliano. O camisa 10 dominou e bateu com categoria no canto do goleiro Pedro Rocha. O Peixe seguiu pressionando e não demorou muito para ampliar. Aos 18, Aderlan cruzou da direita, a defesa campineira não conseguiu cortar, mas o argentino Furch estava no lugar certo. Na segunda trave, o camisa 9 dominou e soltou uma bomba para fazer o segundo. Debaixo de muita chuva na Vila Belmiro, as equipes tiveram um pouco de dificuldade com o gramado pesado, e a etapa inicial terminou em 2 a 0 mesmo.

Segundo tempo

Com a vantagem confortável, o Santos voltou para a etapa final ligado e marcou o terceiro logo com dez minutos para definir a parada e não deixar a Ponte Preta reagir. Em cobrança de escanteio pela esquerda de Felipe Jonatan, Giuliano subiu bonito e marcou de cabeça. A partir daí, porém, o Peixe tirou um pouco o pé do acelerador e administrou a vantagem. Pensando no clássico do fim de semana, afinal, o técnico Fábio Carille rodou o elenco e fez algumas alterações para descansar alguns jogadores. Aos 32, entretanto, a Ponte conseguiu diminuir. Após checagem no VAR, o árbitro marcou pênalti, pois a bola bateu na mão de Gil. Na cobrança, Elvis deslocou João Paulo e marcou para a Macaca.

Sequência

Santos e Ponte Preta voltam a campo no próximo domingo, pela terceira rodada do Paulistão 2024. O Peixe encara o Palmeiras, fora de casa, no primeiro clássico da temporada, enquanto a Macaca tem compromisso com a Inter de Limeira, em casa.

SANTOS 3 X 1 PONTE PRETA

Campeonato Paulista 2024 – Segunda rodada

Data: 25/01/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Público: 10.733 torcedores

Renda: R$ 568.720,00

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Kevyson, 44’/2ºT); João Schmidt (Tomás Rincón, 17’/2ºT), Diego Pituca e Giuliano (Cazares, 20’/2ºT); Pedrinho (Otero, 17’/2ºT), Guilherme e Julio Furch (Willian Bigode, 25’/2ºT). Técnico: Fábio Carille

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Luiz Felipe (Gabriel Risso, 20’/2ºT), Castro, Mateus Silva e Igor Inocêncio; Léo Naldi (Renato, 20’/2ºT), Feliphinho e Ramon Carvalho (Emerson Santos, intervalo); Gabriel Santiago (Elvis, intervalo), Dodô e Jeferson Jeh. Técnico: João Brigatti

Gols: Giuliano, 11’/1ºT (1-0); Julio Furch, 18’/1ºT (2-0); Giuliano, 10’/1ºT (3-0); e Elvis, 32’/2ºT (3-1)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Vinicius Furlan

Cartão Amarelo: Matheus Silva e Igor (PON)

Cartão Vermelho: –

