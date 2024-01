Botafogo acerta a contratação de Luiz Henrique; confira detalhes

Fim da novela Luiz Henrique. E quem está comemorando é o torcedor do Botafogo. Afinal, o Glorioso, que entrou na jogada de última hora, acertou a contratação do atacante de 23 anos. As partes chegaram a um acerto nesta quinta-feira, e John Textor teve papel fundamental.

Dono da SAF do Alvinegro, o empresário americano negociou com o Betis (ESP) e acertou a compra. O valor é de 20 milhões de euros (R$ 106 milhões), o que torna Luiz Henrique a maior contratação da história do Botafogo e também do futebol brasileiro (em valores absolutos). O jornalista Fabrizio Romano e o “ge” deram a notícia inicialmente.

Num primeiro momento, a ideia era que Luiz Henrique fosse contratado com o dinheiro da Eagle Football Holding e ficasse emprestado ao Botafogo até o meio da temporada. Na sequência, ele iria para o Lyon (FRA), que também pertence a John Textor. O empresário, entretanto, mudou os termos, e o atacante ficará a temporada inteira no Alvinegro. No futuro, porém, sem estipular quando, ele deverá se juntar aos Gones.

Luiz Henrique era alvo de Flamengo, Fluminense e Corinthians no futebol brasileiro, mas nenhuma das equipes se aproximou do que pedia o Betis. Na Europa, clubes como Everton (ING) e Bournemouth (ING), além do RB Leipzig, também sondaram o atleta.

Contratado em 2022 junto ao Fluminense, Luiz Henrique viveu bons e maus momentos no Betis. Ao todo, ele tem 63 jogos com quatro gols e dez assistências. Na atual temporada, ele fez 20 partidas, um gol e três assistências.

