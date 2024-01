Giuliano, em nova função, brilha e honra a mítica camisa 10 do Santos

Giuliano foi o melhor em campo na vitória do Santos sobre a Ponte Preta, por 3 a 0, nesta quinta-feira (25/1), na Vila Belmiro. Não apenas pelos dois gols, como pelas boas jogadas e passes. O veterano, que em 2023 teve uma participação discretíssima no Corinthians, parece ter se encontrado no Santos. Muito por causa das ideias de Fabio Carille para ele. Afinal, o treinador resolveu colocá-lo mais próximo da área. Foi assim que Giuliano mandou muito bem na estreia conta o Botafogo-SP. Foi assim que detonou contra a Ponte.

“Minha característica é participar da criação e aparecer na zona de arremate. Finalizei bem nesta partida. Dessa forma, estou feliz pelos meus primeiros gols pelo Santos e boas performances” disse Giuliano.

Sobre o jogo, o meia/atacante comentou:

“Foi uma ótima vitória. É um passo importante em um ano que é diferente. Mas precisamos do apoio da nossa torcida. Que, juntos, a gente possa recolocar o Santos no lugar onde não deveria ter saído. Que a gente possa crescer”.

Giuliano honrando a 10

O meia/atacante herdou a camisa 10 do Santos nesta temporada. Está honrando o fato de “vestir a dez” mais mítica do mundo, imortalizada por Pelé.

“Sem dúvida, é um peso grande. Nem eu nem nenhum jogador tem a altura do Rei. É um motivo de orgulho vestir essa camisa 10 pesada. E estrou feliz por esse privilégio”, disse.

Carille elogia a fera

Na coletiva, o treinador Fabio Carille foi só elogios a Giuliano

“Coonheço ele. Foi responsável pelo título do Al Nassr na Arabia Saudita em 2018/19. Os jogadores precisam conhecer bem o seu posicionamento e fazer a bola chegar até ele. Pois Giuliano enxerga diferente, é frio para fazer o gol. Estou feliz com ele neste início de temporada.”

