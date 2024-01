Carille elogia atuação do Santos e brinca por reforços: ' Vou pedir mais '

O técnico Fábio Carille é apenas sorrisos neste começo da sua segunda passagem no Santos. Sua equipe venceu a Ponte Preta por 3 a 1 nesta quinta-feira (25), na Vila Belmiro, pela 2° rodada do Campeonato Paulista, e chegou a sua segunda vitória na competição. O momento é tão bom que sobra bom humor durante suas coletivas.





Após a partida contra a Ponte Preta, Carille foi questionado sobre a busca por um goleiro para fazer sombra a João Paulo. Além disso, também acabou perguntado sobre a chegada de mais reforços. O treinador usou do bom humor e disse que vai pedir ao presidente Marcelo Teixeira mais ”quatro ou cinco novos jogadores”.

“Continua a busca. Não tenho a informação sobre o Inter (Interesse no João Paulo). Precisa chegar mais um goleiro. Estamos observando. O presidente falou de mais jogadores? É? Está dando brecha. Vou pedir mais uns quatro ou cinco (risos). Marcelinho, vamos conversar sobre isso. Esse grupo é forte. O Santos está de olho no mercado. Pode ser que surja algo que nos acrescente”, disse Carille.

Além disso, o treinador também teceu elogios ao seu elenco. Afinal, Carille gostou muito da atuação dos seus laterais no duelo contra a Ponte Preta e gostou bastante da partida realizada por seus atletas.

“O Aderlan vinha fazendo a função no Bragantino, jogando por dentro, mas sendo o criador. O pé esquerdo do Felipe é de qualidade. Quando vai para dentro, sabe o que faz. Damos liberdade para os jogadores, desde que tenha amplitude. É um grupo que tem qualidade e, acima de tudo, inteligente. Vamos buscar deixá-los bem à vontade para essa movimentação”, completou o treinador.

Carille já mira clássico contra o Palmeiras

Por fim, o treinador já mira o clássico contra o Palmeiras. Afinal, as equipes se encaram neste domingo (28), às 18h, no Allianz Parque, pela 3° rodada do Paulistão. Carille teme o pouco espaço de tempo que tem para recuperar seus atletas e diz que pode mexer no time para o duelo contra o Verdão.

“Não me preocupa. É esperado para o início. Mas o campo estava muito pesado no primeiro tempo. A respeito do Palmeiras, quero curtir muito a vitória e pensar amanhã (sexta). Momento legal, única equipe 100%. Valorizar isso. Iniciar bem e no futuro vamos estar melhores. A queda de rendimento é esperada pelo tempo de trabalho”, finalizou.

