Klopp vai sair do Liverpool: ' Compreendo que seja um choque '

Bomba na Inglaterra! A era Jurgen Klopp no Liverpool está com dias contados. Nesta sexta-feira (26), o clube convidou o próprio treinador para uma entrevista aos canais oficiais dos Reds. Nela, o técnico alemão confirma que, após a temporada, vai deixar Anfield Road e tomar outro rumo.

“Compreendo que seja um choque para muitas pessoas neste momento quando o ouvem pela primeira vez, mas é óbvio que posso explicar, ou pelo menos tentar explicar”, iniciou o treinador.

Em seguida, um desabafo, aliás, uma confissão.

“Estou convencido que é decisão que tenho de tomar. Estou ficando sem energia. Uma hora ou outra teria que fazer este anúncio. Sei que não posso fazer o mesmo trabalho”, entende o treinador.

Klopp chegou ao Liverpool em 2015, após boas campanhas no Borussia Dortmund, onde foi campeão alemão. Nos Reds, marcou época, vencendo diversos títulos importantes. Um deles, o Campeonato Inglês de 2019-20, o primeiro do clube no formato da Premier League. Com ele, o time também faturou a Champions League, o Mundial de Clubes, a Supercopa da Uefa, a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.