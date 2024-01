Palmeiras apresenta novos uniformes para a temporada 2024

O Palmeiras apresentou, na manhã desta sexta-feira (26), seus novos uniformes para a temporada de 2024. As duas camisas representam a campanha “O que nos torna família”. Exalta o sentimento de pertencimento, de luta e de amor compartilhados que unem os palmeirenses em uma única família palestrina.

“Em um ano tão importante para o torcedor palmeirense, estamos muito felizes por lançar as novas camisas que exaltam a tradição do clube. Vamos trabalhar em conjunto para fazer deste mais um ano repleto de conquistas, transformando esta coleção em mais uma vitória da parceria entre Palmeiras e Puma”, disse a presidente do clube, Leila Pereira.

Os uniformes 1 e 2 terão gola e mesmo desenho para pela primeira vez. A camisa número 1 chega na cor verde do Palmeiras, com gola e acabamento das mangas na cor branca. A camisa número 2, tradicionalmente branca, possui gola e acabamento das mangas em verde. Contudo, o que chama atenção é a cor dourada, que será utilizada para logos, números e nomes dos jogadores, além da frase “110 anos” gravada.

Os novos uniformes celebram os 110 anos do Verdão e os troféus conquistados durante a parceria do clube com a atual fornecedora de material esportivo. Desde que Palmeiras e Puma firmaram parceria, o clube venceu o: Paulistão (2020, 2022 e 2023); Brasileirão (2022 e 2023); Conmebol Libertadores (2020 e 2021); Supercopa do Brasil (2023), Recopa Sul-Americana (2022) e Copa do Brasil (2020).

Palmeiras vai estrear camisa em clássico

Assim, a estreia da camisa deve acontecer já neste domingo (28), quando o Palmeiras encara o Santos. Aliás, a partida acontece no Allianz Parque, pela 3° rodada do Campeonato Paulista. O Verdão vem de vitória em cima da Inter de Limeira.

