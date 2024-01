Pedro elogia esquema de Tite no Flamengo: ‘Ajuda muito’

Com dois gols em dois jogos, Pedro vem tendo um bom início no Flamengo em 2024. O atacante se firmou como titular depois da chegada de Tite e tem conseguido dar conta do recado. O centroavante, dessa forma, rasgou elogios para formação tática do técnico e afirmou que se sente muito confortável em campo.

“Tenho me sentido muito bem dentro de campo. Cada treinador tem sua maneira de jogar. O Tite tem essa que também ajuda muito poder ter jogadas pelos lados e concluir com um 9. Sem dúvida nenhuma tem participação muito boa ofensiva e defensiva, é um treinador bem completo nesse quesito. Ele deixa uma ideia muita clara para nós, facilita muito treinar no dia a dia. Todos estamos nos sentindo muito confortáveis dentro de campo por conta disso também”, disse Pedro.

Concorrentes do Flamengo em 2024

Além do Flamengo, outros clubes brasileiros vêm investindo pesado e são fortes candidatos aos títulos em 2024. No entanto, Pedro prefere não pensar nos concorrentes e focar somente na capacidade do elenco rubro-negro.

“Acredito todos os time acabam complicando ao longo da competição. Não sou de citar times que podem chegar porque podem acontecer diversas situações ao longo do campeonato. Temos que pensar em nós, em dar nosso melhor pelo Flamengo. Nosso elenco tem muita qualidade para buscar os títulos que temos pelo ano”, completou Pedro.

LEIA MAIS: Arrascaeta fala sobre contratação de Viña: ‘Feliz que possam chegar compatriotas’

O Flamengo segue nos Estados Unidos para sequência da pré-temporada e entra em campo neste sábado (27), diante do Orlando City, às 15h (Horário de Brasília), pelo segundo jogo da FC Series. Assim, os jogadores rubro-negros vão disputar um último amistoso antes dos compromissos oficiais em 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.