Arboleda deve voltar contra a Portuguesa, mas São Paulo ainda tem dúvidas

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra a Portuguesa neste sábado, às 18h, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A novidade para a partida deve ser o zagueiro Arboleda. O defensor treinou normalmente com os companheiros e deve fazer sua estreia na temporada.

O equatoriano estava fazendo um treinamento separado do restante do elenco para controle de carga. O zagueiro se reapresentou um pouco mais tarde que os demais companheiros e fez trabalhos específicos para entrar no melhor ritmo. Contudo, ainda não se sabe se ele será titular contra a Portuguesa.

Visando aos clássicos contra o Corinthians e Palmeiras na sequência, o técnico Thiago Carpini deve mandar a campo um time bastante modificado. Aliás, vale ressaltar que Alan Franco e Diego Costa jogaram as duas partidas da temporada até aqui. Ferraresi atuou contra o Mirassol, mas foi substituído no segundo tempo. Como Arboleda é considerado titular da equipe, não se sabe se ele será preservado para os jogos futuros ou vai ganhar seus primeiros minutos na temporada.

Com Arboleda, mas com outros desfalques

Aliás, junto de Arboleda, estava Rafinha, Michel Araújo e James Rodríguez, que ainda nem estrearam na temporada. O trio tende a continuar fora do time no fim de semana. Lucas, que sentiu dores na coxa na estreia contra o Santo André, ainda segue como dúvida. Por fim, o atacante Erick, que também não foi a Mirassol por ter sentido dores na costela, fez trabalho de força com os demais atletas, além de atividades individuais. Assim, ele não sabe se jogará contra a Portuguesa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.