Saiba quem pode substituir Klopp no Liverpool, em 2024/25

Jurgen Klopp, nesta sexta-feira, anunciou que não ficará no Liverpool ao fim desta temporada. Em entrevista aos canais oficiais do clube, ele explicou o motivo pelo qual não permanecerá em Anfield Road. Minutos depois, a imprensa inglesa já divulgava os primeiros nomes que podem substituí-lo a partir de 2024/2025.

O “The Sun” coloca Xabi Alonso, ex-volante do Real Madrid e dos próprios Reds, como o principal nome. Além da identificação instantânea com o clube, o espanhol faz um ótimo trabalho na Alemanha, onde supera o Bayern de Munique e coloca o Bayer Leverkusen no topo da Bundesliga.

Técnico do Brighton, Roberto De Zerbi aparece na sequência entre os mais cotados. O italiano, no entanto, não tem passagens por clubes grandes na carreira de treinador. Ele está na Premier League desde 2022.

Por fim, fechando o top-3, os britânicos ponderam que Pep Lijnders, auxiliar de Klopp no Liverpool, pode ganhar uma promoção em Anfield Road e assumir o cargo de técnico do time.

Julian Nagelsmann (seleção alemã), Luis Enrique (PSG), Diego Simeone (Atlético Madrid), Luciano Spalletti (selecionador italiano) e Steven Gerrard (Al Ettifaq) correm por fora, de acordo com a imprensa inglesa.

Missão duríssima no Liverpool

Klopp chegou ao Liverpool em 2015, após boas campanhas no Borussia Dortmund, onde foi bicampeão alemão. Nos Reds, marcou época, vencendo diversos títulos importantes. Um deles, o Campeonato Inglês de 2019-20, o primeiro do clube no formato da Premier League. Com ele, o time também faturou a Champions League, o Mundial de Clubes, a Supercopa da Uefa, a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra.

Quem chegar, portanto, terá de conviver com a pressão do legado de Klopp.

