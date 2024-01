Entenda os motivos que impedem Garro de estrear no Corinthians

O Corinthians ainda tenta resolver o imbróglio envolvendo Rodrigo Garro. O meia vem treinando com o elenco desde o primeiro dia de reapresentação, mas ainda não estreou de forma oficial pelo Timão. O jogador aguarda a liberação da documentação necessária para poder atuar pelo Alvinegro. Contudo, o Talleres, da Argentina, faz jogo duro.

Isso porque no dia 24 de janeiro, o Corinthians pagou ao Talleres 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões), referentes à primeira de três parcelas da compra do jogador. Entretanto, uma parte deste valor teve o abatimento dos impostos. Assim, o clube argentino se recusa a liberar a documentação, já que não recebeu o valor líquido acordado. A diretoria do Timão alega que o estipulado em contrato é o repasse da quantia bruta.

Por conta deste impasse, o Alvinegro não consegue inscrever Garro no Campeonato Paulista. O Talleres bate o pé e não vai liberar a documentação até receber o valor líquido. O Corinthians, por outro lado, tenta uma negociação amigável, para não estragar a relação entre os clubes. Contudo, o acordo está longe de ser concretizado.

A diretoria do Alvinegro se preocupa com a fama de ”mau pagador” que o clube recebeu nos últimos anos. Não é uma prática comum do mercado o pagamento de um “sinal” na compra dos jogadores. Contudo, devido às últimas negociações, principalmente à de Fausto Vera com o Argentinos Juniors, as equipes estrangeiras começaram a cobrar do Corinthians um valor adiantado.

Garro não deve jogar pelo Corinthians no sábado

Assim, Garro apenas aguarda para ter sua primeira chance no Timão. Mas não deve ser neste sábado (27), quando o Corinthians encara o São Bernardo, fora de casa, pela terceira rodada do Paulistão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.