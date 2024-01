Renato avalia mudanças no Grêmio para jogo do fim de semana

O técnico Renato Gaúcho deverá promover várias mudanças na equipe titular do Grêmio para o jogo deste domingo (28), contra o Brasil de Pelotas. Após derrotar o São José, na última quarta-feira, o Tricolor Gaúcho deve rodar o seu time, afim de não desgastar os principais atletas e dar oportunidades a outros mais acostumados ao banco de reservas no começo da temporada.

Após treinamento realizado nesta quinta-feira, Renato indicou possíveis mudanças do Grêmio titular, como a entrada de Gustavo Martins na lateral direita e o meia Nathan, recuado para formar a cabeça de área com Dodi. Mas todo o setor defensivo deve passar por mudanças, com Fábio e João Pedro no banco e Geromel poupado. O zagueiro, aliás, nem viaja para Pelotas, o que deve dar a Bruno Uvini e Rodrigo Ely a titularidade.

Ainda não é certo se Soteldo e Everton Galdino começarão jogando, mas André Henrique, que se destacou no jogo passado, tem grandes chances de ser titular. Já no meio-campo, Jonatha Robert deve ir para o lugar de Pepê. Dessa forma um provável Grêmio jogaria com Gabriel Grando; Gustavo Martins, Bruno Uvini, Rodrigo Ely e Wesley; Dodi, Nathan e Jonatha Robert; Lucas Besozzi (Soteldo), André Henrique e Nathan Fernandes (Everton Galdino).

Brasil de Pelotas x Grêmio é neste domingo, no Estádio Bento Freitas, às 16h, pela terceira rodada do Gauchão.

