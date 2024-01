Felipe Jonatan relata clima mais leve no Santos: ‘Estamos evoluindo’

O começo de temporada do Santos não poderia ser melhor. Muito pressionado por conta da queda para a série B no ano passado, o Peixe venceu as duas primeiras partidas do Paulistão até aqui. O time de Fábio Carille bateu o Botafogo-SP fora de casa e teve grande atuação diante da Ponte Preta, na Vila Belmiro, nesta quinta-feira (25). O clima aparenta estar muito mais leve do que na temporada passada e vem empolgando os atletas. Pelo menos é o que garante Felipe Jonatan.

O lateral-esquerdo, autor de uma assistência para um dos gols contra a Ponte Preta, falou da mudança de ambiente do time do ano passado, que foi rebaixado, para este “novo” Santos, que inicia uma das temporadas mais difíceis da história do clube.

“Mudou sim, um clima mais leve. A rapaziada que chegou está agregando bastante, juntamente com o professor Carille. O professor já conhece a casa, né? Então, isso agregou muito. É um cara muito fechado com o grupo. E eu tenho certeza que a gente vai se conhecendo e evoluindo. Está mais leve o ambiente e a gente vai evoluindo cada vez mais no campeonato”, disse o jogador.

Felipe Jonatan e Santos tentam se provar em primeiro clássico do ano

Agora, o Santos quer provar que realmente está em uma nova fase em um teste difícil. Afinal, o Peixe encara o Palmeiras neste domingo (28), às 18h, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Paulistão. Aliás, única equipe 100% na competição, o Alvinegro Praiano terá seu primeiro clássico na temporada, para comprovar que este é o seu ”novo normal”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.