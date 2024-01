Ex-Corinthians e Cruzeiro, Rodriguinho anuncia aposentadoria

Os torcedores de alguns dos maiores clubes do Brasil têm boas lembranças de Rodriguinho. Outros, os rivais, nem tanto. Não à toa, em seu período como jogador de futebol, o meia recebeu o apelido de “Reidriguinho”, pela qualidade em campo, os gols e as assistências. Mas a jornada de 18 anos chegou, oficialmente, ao fim, com o anúncio da aposentadoria do craque dos gramados.

Revelado pelo ABC, em 2007, Rodriguinho passou por Bragantino (2010 e 2011) e América-MG (2011 a 2013), antes de chegar à sua primeira passagem no Corinthians, clube que o levou ao auge da carreira. Após uma passagem breve por Grêmio (2014) e Al Sharjah (2015), retornou ao Timão, e brilhou.

Pelo time paulista, entre 2015 e 2018, realizou 150 partidas, com 32 gols e 19 assistências, além do bicampeonato Brasileiro e Paulista. No período, também chegou à Seleção Brasileira, para dois amistosos, contra a Colômbia e a Austrália.

“Eu agradeço muito ao futebol por tudo que me proporcionou. Foi um sonho de criança que eu pude realizar. É tão difícil conseguir sair da comunidade e ter uma vida digna, ser um jogador de futebol… E eu consegui realizar isso – disse Rodriguinho, que completou:

“Essa ideia já estava amadurecendo há muito tempo. Fiquei pensando no momento correto para parar, o que não é fácil. Mas as questões físicas também influenciaram, minha coluna me impossibilita de fazer muita coisa que eu fazia antes. De 3 anos para cá, já estava buscando outros caminhos.

Depois do Corinthians, ainda passou por Pyramids (2019), Cruzeiro (2019 e 2020), Bahia (2020 e 2021) e Cuiabá (2022 e 2023). Nesse período, participou de 189 partidas, com 43 gols e 15 assistências.

Rodriguinho empresário

Rodriguinho, porém, seguirá no dia a dia do futebol, já que montará uma “dupla de meias” como agente de futebol, ao lado de Dudu Cearense na empresa SportsInvest. Lá, gerenciará carreiras de jogadores e, quem sabe, os fará alcançar os mesmos sonhos que viveu.

“Seguir no futebol será uma alegria, agora trabalhando de outra forma, ajudando os atletas fora dos gramados. Já vinha me preparando há muito tempo e procurando uma nova função próxima do futebol. Passei a estudar, analisar negócios e conheci os meus sócios, que me mostraram esse novo caminho. Me encontrei nesse momento. Pensei: “Isso é minha cara, isso é o que vou fazer”. Consegui me encontrar”.

Emoção de sobra

Ao falar sobre o término de sua carreira, Rodriguinho não conseguiu conter a emoção. Em meio às lágrimas, relembrou os momentos vividos, elegeu o Corinthians como seu auge, agradeceu a quem passou por seu caminho e garantiu: a história continuará.

“É uma vida, né. Foram 18 anos no futebol, só como profissional. Me emociono por isso. Foi um sonho que vivi por muito tempo, que consegui alcançar com muita luta. Existem tantos garotos que sonham com isso, que só vislumbram, e não chegam lá… Por isso falo com emoção. Foi uma história linda, e chegou a hora de dar um ponto final – disse, antes de finalizar:

“Mas estou muito empolgado com os novos horizontes. É a mesma emoção de entrar em campo: ajudar as pessoas a conseguirem trilhar um caminho legal no futebol”, finalizou.

