Carinho no torcedor do Botafogo

A contratação do atacante Luiz Henrique para reforçar o Botafogo mostra o caminho para que John Textor reconquiste a torcida. Depois da enorme decepção em que se transformou a temporada de 2023, os alvinegros perderam totalmente a confiança no elenco, que se enfraqueceu com a saída de Lucas Perri e Adryelson.

O clube havia trazido alguns jogadores, mas sem impacto. As primeiras partidas da equipe neste ano também estiveram muito longe de empolgar. Novamente, as vaias direcionadas a determinados atletas deixavam nítidas a irritação e a falta de paciência das arquibancadas.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique era um nome disputado no mercado. Jovem e muito talentoso, ele atraía a cobiça de clubes do Brasil e do exterior. Não à toa, Textor vai pagar ao Betis 20 milhões de euros (R$ 106 milhões) para fazer a mais cara contratação em valores absolutos da história do futebol nacional.

É certo que a chegada de Luiz Henrique não resolve todos os problemas do Botafogo. O elenco ainda está desequilibrado e falta muito para que o clube se coloque na prateleira dos principais candidatos aos títulos em disputa na temporada. Mas, sem dúvida, é um ótimo indicativo.

Muitos criticam ao dizer que o jogador vem para um curto período no clube, que seria uma espécie de ponte para o Lyon. No entanto, partindo desse princípio, todos os atletas jovens e talentosos que estão no futebol brasileiro vivem a mesma situação, independentemente da camisa que vestem. Que o digam Endrick, Vítor Roque, João Gomes e tantos outros, além do próprio Luiz Henrique…

