Botafogo x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de perder a liderança e o aproveitamento de 100%, o Botafogo volta a campo neste sábado, contra o Sampaio Corrêa, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A bola às 16h, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso soma, então, seis pontos e está na quarta colocação. Já o Sampaio é o décimo, com apenas um.





Como chega o Botafogo?

O Glorioso deve contar com duas novidades. Assim, o goleiro John, enfim, pode estrear pela Estrela Solitária, assim como o atacante Savarino. Os dois são recém-chegados ao Mais Tradicional. Se o técnico Tiago Nunes optar pelo rodízio, os dois debutarão, desse modo, entre os reservas do elenco, já que os titulares se apresentaram na derrota para o Boavista, na última quarta-feira, em Saquerema.

A única certeza é que Nunes não terá nenhum lateral-direito de ofício, já que o Botafogo não encontrou ninguém da posição no mercado e anda com o planejamento para 2024 bem atrasado.

Como chega o Sampaio?

Caçula na elite do Carioca, o Sampaio luta pela permanência e teve um início difícil. Para enfrentar o Botafogo, o técnico Silvestre dos Anjos deve manter a espinha dorsal que perdeu para a Portuguesa-RJ por 1 a 0, na última jornada. Aliás, o atacante Max, que já balançou a rede de um grande, é uma das armas.

“É muito bom poder jogar um campeonato de um nível tão alto como é o carioca. Agradeço, portanto, ao Sampaio Corrêa pela oportunidade. É o começo de um trabalho, então a gente vem crescendo cada vez mais e temos muito a evoluir. O grupo é forte e estamos unidos para levar o Sampaio a competições nacionais nesta temporada. Esse é o objetivo”, disse a fera.

Onde assistir?

Bandsports (tv fechada) e Canal Goat (YouTube) transmitem o embate

BOTAFOGO x SAMPAIO CORRÊA

Campeonato Carioca – Rodada 4

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 27 de janeiro de 2024, às 16h (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Newton, Bastos e Jefferson; Júnior Santos, Kauê, Montes e Marçal; Segovinha, Savarino e Janderson. Técnico: Tiago Nunes

SAMPAIO CORRÊA: Leandro, Roberto, Índio, Thuram e Paulo Vitor, Souza, Agú e Rosado; Cabral, Abner e Max. Técnico: Silvestre dos Anjos

Árbitro: Lucas Coelho dos Santos

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Marcelo Araújo Ossimo

