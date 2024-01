Alexandre Mattos, dirigente do Vasco, entra na mira da CBF

O diretor executivo do Vasco, Alexandre Mattos, entrou na mira da CBF. O dirigente está na lista da entidade como um dos possíveis candidatos a assumir o cargo de coordenador de seleções. A função está vaga desde a saída de Juninho Paulista após a disputa da Copa do Mundo no Qatar, em 2022. Outros nomes observados são de Rodrigo Caetano, do Atlético-MG, e Rui Costa, do São Paulo. A informação é do portal ‘Goal’.

Ainda não houve qualquer tipo de contato com os profissionais. Por enquanto, eles são vistos como opções bem avaliadas pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Mattos, aliás, não é o nome favorito da gestão da entidade, porém se destaca pela sua experiência em grandes clubes como Atlético, Cruzeiro, Palmeiras e Athletico.

Principalmente por ser especialista em situações de reestruturação como no Alviverde. Bem como pelo fato de ser perito na montagem de elencos vencedores como foi na Raposa, Galo e Verdão. Alexandre também possui qualificação em cursos da Uefa e Fifa, e ótimo relacionamento com as entidades mais relevantes do futebol, o que pode ser um trunfo.

Trabalho de Alexandre Mattos no Vasco

A fluência no inglês é mais uma vantagem, fator que inclusive lhe permitiu superar Rodrigo Caetano na avaliação da 777 Partners. Apesar de pouco mais de um mês no cargo, Mattos já concretizou a chegada de quatro novos jogadores no Vasco. Tratam-se dos zagueiros João Victor e Rojas, além dos atacantes Adson e David.

Ainda há uma pelo menos uma tratativa encaminhada, que é a chegada do volante Juan Sforza, após a tentativa frustrada de tentar fechar com Cuéllar. Com relação aos jogadores que estavam no elenco, o diretor de futebol priorizou a situação de alguns que estavam com contratos próximos de expirar.

Dos 10 jogadores que tinham situação indefinida, o diretor de futebol renovou os vínculos do zagueiro Maicon, do meio-campista Zé Gabriel, do atacante Rossi e adquiriu em definitivo o lateral-direito Paulo Henrique junto ao Atlético. Assim como ampliou o empréstimo do volante Praxedes.

Alexandre também concluiu a extensão contratual de Ramón e Emiliano Díaz, além do restante de sua comissão técnica até o fim de 2025. A propósito, com possibilidade de renovar por mais dois anos. A situação já estava encaminhada quando o diretor de futebol assumiu.

Por outro lado, não estendeu os contratos do lateral-direito Gabriel Dias e do atacante Alex Teixeira. Mattos, inclusive, optou por não contratar em definitivo o goleiro Ivan, o zagueiro Robson e o atacante Sebastián Ferreira.

Até o momento, o dirigente já concretizou a venda de duas joias da base. No caso, o volante Marlon Gomes ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o atacante Gabriel Pec ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Em um primeiro momento, entrará nos cofres do Cruz-Maltino algo entorno de R$ 114 milhões (R$ 64 milhões por Marlon e R$ 50 por Pec). Apesar disso, essa quantia pode aumentar caso as metas previstas em contrato forem batidas.

Liderança na reformulação do departamento de futebol

Fora de campo, ele também participa da reformulação do departamento de futebol do clube e indicou a chegada de pelo menos dois profissionais. No caso, Rodrigo Pelaipe, com quem trabalhou no Athletico e que vai assumir o cargo de supervisor de futebol.

Além disso, sugeriu Jomar Ottoni para ser coordenador de performance do Cruz-Maltino. Os dois conviveram juntos no Palmeiras e Jomar foi responsável por modernizar os processos no Verdão, onde era coordenador de fisioterapia.

