Aníbal Moreno empolga em primeira partida como titular do Palmeiras

Aníbal Moreno encantou a todos em sua primeira partida como titular com a camisa do Palmeiras. O camisa 5 iniciou a partida, na vitória por 3 a 2 do Verdão, em cima da Inter de Limeira, pela terceira rodada do Paulistão, e foi um dos grandes destaques ao lado de Raphael Veiga e liderou alguns números do embate.

Durante os 90 minutos, o volante foi líder em bolas recuperadas, com 11. Além disso, ganhou sete duelos e fez cinco desarmes. Os dados são do Sofascore. Por fim, o jogador teve 84% de precisão nos passes. De 51, acertou 43 em sua primeira partida completa pelo Verdão. Assim, Aníbal mostrou suas credenciais para ter uma vaga no meio de campo titular do Verdão.

Há muito tempo, Abel Ferreira vem pedindo a chegada de um volante de marcação e que tenha boa saída de jogo. Muito parecido com Danilo, que deixou o Palmeiras para jogar na Inglaterra. Contudo, o Verdão demorou 2 anos para acertar a chegada desse atleta. Entretanto, Aníbal mostrou que a espera valeu a pena. Afinal, já arrancou elogios do treinador português.

“O Aníbal tem uma característica muito parecida com a do Danilo, ele dá uma fluidez ao jogo com a bola. É um jogador com dinâmica, dá linha de passe. Tem uma coisa melhor que o Danilo: ele é caçador e para aquela posição tem que ter isso. Além de caçar, constrói. Nos dá transição e faz a bola chegar rápido aos homens de frente. Queríamos ter contratado há mais tempo, mas nem sempre é possível. O clube fez grande esforço, e é uma solução boa”, falou Abel Ferreira.

