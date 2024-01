André relembra treta entre Ronaldinho e Levir Culpi: ' Eu não tenho perna ruim '

A passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético rendeu grandes e boas histórias para o mundo da bola. Entre elas, uma revelada pelo atacante André.





O atacante, que está sem clube atualmente, contou uma história quando Levir Culpi comandou um tipo específico de treinamento. Na ocasião, era para bater na bola apenas com a perna ruim. Mas com Ronaldinho não deu certo.

“O Levir, quando chega, gostava do atrito. O Levir chega com mania de treino com a perna direita, só com a perna esquerda. Quando o Levir manda só com a perna ruim, o Ronaldinho continua com a (perna) direita, e o Levir para o treino e pergunta ao Ronaldo, que responde: ‘não eu não tenho perna ruim’”, relembra em entrevista ao Charla Podcast. André contou o caso sorrindo bastante.

O atleta, aliás, contou como foi a convivência com Ronaldinho Gaúcho no Atlético. “Ele é fenomenal. Com a bola no pé é bizarro, é surreal. Parece que foi feito para a bola. É surreal o que o cara fazia”, complementou André.

André, afinal, deixou o Galo com 81 jogos e 32 gols marcados. Ele conquistou os Campeonatos Mineiros de 2012 e 2014 e a Recopa Sul-Americana de 2014.

