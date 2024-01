Viña revela pressão de Arrascaeta para jogar no Flamengo: ' Sempre perguntava '

Viña é o segundo reforço do Flamengo para 2024 e o quarto uruguaio do elenco rubro-negro. O lateral-esquerdo, dessa forma, concedeu uma entrevista na tarde desta sexta-feira (26) e falou sobre sua relação com os compatriotas. O lateral espera se adaptar rapidamente no novo clube.

“Já conheço Varella, Giorgian (Arrascaeta) e Nico (De La Cruz). Isso faz minha adaptação ser mais fácil. Eu já enfrentei alguns do elenco também, mas sempre tive uma boa relação com todos. Acho que a adaptação vai ser muito rápida”, disse Viña para Fla TV.





Pressão de Arrasca para jogar no Flamengo

Além de Marcos Braz e Bruno Spindel, Arrascaeta também teve papel importante na chegada de Viña. Afinal, os dois atuam juntos na seleção do Uruguai e sempre conversaram sobre jogar no Flamengo.

“Eu assistia muitos jogos (do Flamengo) e sempre brincava com Giorgian (Arrascaeta). Ele sempre perguntava quando eu ia vir para o Flamengo. Mas agora estou aqui e estou feliz. Não vejo a hora de estar no Maracanã com a torcida do Mengão”, completou Vinã.

Com passagens por Nacional, Palmeiras, Roma, Bournemouth e Sassuolo, Viña chega ao clube rubro-negro com contrato até o fim de 2028. O lateral-esquerdo já está treinando nos Estados Unidos e pode estrar neste sábado (27), diante do Orlando City.

