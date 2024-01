Ramon prevê confronto difícil com a Colômbia: ' adversário muito duro '

A vitória da Seleção Brasileira diante da Bolívia, em sua primeira partida no Torneio Pré-Olímpico, foi importante para a equipe de Ramon Menezes ganhar moral para os próximos jogos. Neste sentido, o treinador, que afirmou que a Canarinho irá crescer no decorrer do torneio, projetou o duelo contra a Colômbia. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 20h (de Brasília), no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.





“Foi muito importante começar com o pé direito, começar estreando com vitória na competição. Uma competição muito difícil, muito equilibrada. E será mais uma oportunidade de crescimento. Eu falei que a gente ia crescer durante a competição. E o nosso objetivo é esse. Diante da Colômbia, um adversário muito duro. A gente entende e sabe a dificuldade que nós vamos ter pela frente. Nós já nos enfrentamos em algumas oportunidades”, afirmou Ramon ao site oficial da CBF.

Torneio Pré-Olímpico: onde assistir e escalações de Brasil x Colômbia

Recentemente, Brasil e Colômbia se enfrentaram no Pan-Americano. Aliás, na ocasião, a Canarinho venceu por 2 a 0, com gols de Guilherme Biro e Gabriel Pirani, jogadores que estão com a delegação brasileira disputando o Pré-Olímpico, entre outros. Dessa forma, Ramon Menezes relembrou os últimos confrontos entre as equipes e reforçou a preparação da Seleção para o jogo desta sexta.

“No Sub-20 e no Pan-Americano foram jogos difíceis. A dificuldade vai existir, mas vamos buscar o equilíbrio. Estamos muito preparados, muito concentrados para fazer mais uma final. Hoje nós fizemos um treino tático para buscar as nossas correções. Nós também analisamos bem o adversário. Assim, a expectativa é de fazer um grande jogo”, disse o treinador.

Classificação

A Seleção Brasileira, na segunda posição do torneio, chega para essa partida com três pontos, afinal, venceu a Bolívia em sua primeira partida na competição. Em contrapartida, os colombianos, na lanterna, foram derrotados pelo Equador por 3 a 0.

