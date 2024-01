Klopp se despede como maior da história do Liverpool. Confira curiosidades!

A manhã desta sexta-feira (26) começou agitada com a notícia da saída de Jurgen Klopp do Liverpool ao fim da temporada. No clube desde outubro de 2015, Klopp é o único técnico da história a ganhar a Tríplice Coroa com o clube. Abaixo, o levantamento do SDA, com dados da plataforma Opta, mostra 14 curiosidades sobre a passagem do técnico alemão pelos Reds. Confira:

Quase 200 vitórias na Premier League

Desde que chegou ao clube, na temporada 2015/16, Klopp acumula 199 vitórias na Premier League, em 317 jogos. O aproveitamento é de 62,8%, com 675 gols marcados e 308 sofridos por sua equipe.

Aproveitamento de mais de 60% na Champions

No torneio mais importante entre clubes do mundo, o treinador possui 61,5% de aproveitamento, com 40 vitórias, nove empates e 16 derrotas em 65 jogos. O técnico foi campeão da “orelhuda” com o Liverpool na temporada 2018/19.

Melhor temporada teve aproveitamento de 73%

Em sua melhor temporada pelo Liverpool, o aproveitamento de pontos foi impressionante: 73%, na temporada 2021/22. Curiosamente, foram apenas dois títulos de menor importância nesta temporada, a Copa da Inglaterra e a Taça da Liga Inglesa. Na Premier League, terminou só um ponto atrás do Manchester City.

Técnico com maior aproveitamento em pontos entre os que possuem mais de 100 jogos no comando do Liverpool

O alemão é o técnico com maior aproveitamento na história do clube, entre os que fizeram mais de 100 partidas. O aproveitamento é de 60,7%, em 466 jogos. Na segunda posição, Kenny Dalglish, com 381 jogos e 58,3% de aproveitamento. O terceiro é Bob Paisley, que comandou os Reds em 535 partidas, com aproveitamento de 57,4%.

Terceiro melhor em pontos por jogo na história da Premier League

Em pontos por partida, Jürgen Klopp é o terceiro melhor da história e fica atrás apenas de duas lendas: Alex Ferguson e Pep Guardiola. O alemão tem média 2,12 pontos por partida, enquanto o ex-técnico do Manchester United possui 2,16 e o comandante do City tem 2,34 pontos por jogo.

Técnico que mais deu chance aos jogadores de base na história do clube

Nos quase 8 anos da Era Klopp, 42 jogadores oriundos da base estrearam no time principal aos comandos do alemão. Nesta temporada, o zagueiro Jarell Quansah, o lateral-direito Conor Bradley e o ponta Ben Doak tiveram suas primeiras oportunidades no profissional.

Maior sequência de vitórias na história da Premier League – 18

O recorde de 18 vitórias seguidas aconteceu na temporada 2019/2020, e o feito foi importantíssimo para a conquista da Premier League daquele ano. Outro técnico a conseguir tal feito, de 18 vitórias em sequência, foi o seu antagonista, o espanhol Pep Guardiola, pelo Manchester City.

Jogadores com mais jogos pelo Liverpool

O jogador com o maior número de jogos sob o comando de Klopp no Liverpool é um brasileiro: Roberto Firmino. O atacante fez 355 sob o comando do alemão, seguido por Salah com 332 e James Milner com 323.

Jogadores que mais iniciaram partidas como titular

Se tratando dos atletas que mais iniciaram partidas como titular, o egípcio Mohamed Salah é o primeiro, com 306. O segundo é Firmino, com 279, seguido pelo lateral-direito Alexander-Arnold, com 272 jogos iniciados.

Mais de 100 jogadores utilizados

Desde que chegou ao clube inglês, em 2015, foram 116 jogadores utilizados.

Único a vencer todos os títulos com o Liverpool

Somente Klopp conseguiu vencer todos os títulos possíveis com o Liverpool, que inclui: Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Supercopa da Inglaterra e Supercopa da Europa.

Jogadores com maior número de gols pelo Liverpool

Os jogadores com mais gols ao comando de Klopp são parte do trio mágico que fez história em Anfield. Mohamed Salah lidera a lista com 204 gols em 332 jogos, acompanhado de Sadio Mané com 120 gols em 269 jogos e Roberto Firmino com 111 gols em 355 jogos.

Jogadores com o maior número de assistências no Liverpool

Além de liderar a lista de artilharia, Salah também é o primeiro em assistências, com 82. Trent Alexander-Arnold aparece na segunda posição com 78, acompanhado de Firmino com 71 e Andrew Robertson com 63. James Milner fecha o top-5 com 43 assistências.

Temporada 2023/24 com possibilidade de conquista em todas as frentes

Líder da Premier League com cinco pontos de diferença para o vice-líder Manchester City, Jurgen Klopp também levou o Liverpool às fases finais de todas as copas que disputa: Copa da Liga Inglesa, chegou a final onde enfrenta o Chelsea dia 25 de fevereiro; semifinal da FA Cup que será disputada contra o Norwich no próximo domingo (28) e Europa League, em que os Reds já estão classificados para as oitavas de final por terminarem em primeiro no grupo E.

