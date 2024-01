Preparador físico do Flamengo exalta mobilidade de De La Cruz

As primeiras semanas de De La Cruz no Flamengo vem impressionando os membros da comissão técnica de Tite. Nesta sexta-feira (26), o preparador físico Fábio Mahseredjian destacou a mobilidade do uruguaio em campo. Segundo ele, o camisa 18 tem muita intensidade.

“Um atleta muito móvel, muita mobilidade, ele está em todos os cantos do campo o tempo todo. Jogador de altíssima taxa de trabalho. Ele enche os olhos nesse aspecto, então o torcedor vai ficar muito feliz com o Nicolas De la Cruz, provavelmente porque ele vai entregar o que o torcedor do Flamengo mais gosta, né? Aquele jogador que participa o tempo todo. É importante”, disse Fábio Mahseredjian para a “FlaTV”.

LEIA: Viña revela pressão de Arrascaeta para jogar no Flamengo: ‘Sempre perguntava’

A mobilidade de De La Cruz, citada por Mahseredjian, é exemplificada no leque de opções que o jogador disponibiliza ao seu treinador. Afinal, o meia pode exercer mais de uma função em campo, como por exemplo atuar pela beirada ou jogar na parte central do meio-campo, como foi em sua estreia contra o Philadelphia Union.

Assim, neste sentido, Cleber Xavier, um dos assistentes de Tite, elogiou a versatilidade do camisa 18.

“É um atleta muito inteligente, muito dinâmico, tem essa característica de fazer uma, duas funções. E bem. Já fez isso há muito tempo no River, faz isso atualmente na seleção com o Bielsa, e a gente vai poder tirar dele mais ainda ou manter esse nível altíssimo que ele tem. Vai nos ajudar muito com certeza”, explicou, também durante a live da “FlaTV”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.