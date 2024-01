Diante do Augsburg, Bayern tenta encostar na ponta do Alemão

Vice-líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visita o Augsburg neste sábado (27), buscando diminuir a desvantagem para o Bayer Leverkusen. A equipe, que vem de vitória sobre o Union Berlin, está quatro pontos atrás do ponteiro da classificação, somando 44 pontos, contra 48 dos rivais. Por sua vez, o Augsburg está em décimo lugar.

Para diminuir a desvantagem, o Bayern precisa não só vencer o Augsburg, fora de casa, mas também torcer para que o Leverkusen perca em casa, também neste sábado, para o Borussia Mönchengladbach. As duas equipes são as principais concorrentes ao título, já que o Stuttgart, terceiro colocado, tem apenas 34 pontos. Mas a missão deverá ser difícil para os bávaros, já que o Leverkusen ainda não perdeu nos 18 jogos que disputou.

O Bayern terá desfalques principalmente na defesa. O lateral-direito Laimer, que joga no meio-campo, está machucado, assim como o zagueiro Upamecano. Dessa forma, Eric Dier entra no miolo de defesa e Pavlovic passa a ser o nome no meio-campo. No ataque, Coman e Tel brigam por uma posição, mas é mais provável que o primeiro comece jogando ao lado de Sané e Harry Kane.

Já os donos da casa estão sem vencer há quatro partidas. Com apenas 21 pontos e realizando uma campanha de meio de tabela, o Augsburg não tem estrelas ou grandes destaques individuais. A maior esperança fica por conta do atacante bósnio Demirovic, líder de gols e assistências do time na competição até o momento.

BUNDESLIGA – 19ª RODADA

Sexta-feira (26/1)

Eintracht Frankfurt x Mainz – 16h30

Sábado (27/1)

Stuttgart x Red Bull Leipzig – 11h30

Hoffenheim x Heidenheim – 11h30

Augsburg x Bayern de Munique – 11h30

Werder Bremen x Freiburg – 11h30

Wolfsburg x Colônia – 11h30

Bayer Leverkusen x Borussia Mönchengladbach – 14h30

Domingo (28/1)

Union Berlin x Darmstadt – 11h30

Borussia Dortmund x Bochum – 13h30

