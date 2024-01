Ferreirinha é apresentado e fala em ‘pressão boa’ no São Paulo

O São Paulo apresentou nesta sexta-feira (26), o atacante Ferreirinha. Aliás, o jogador já fez duas partidas oficiais pelo Tricolor antes de ser apresentado oficialmente. Após se destacar no Grêmio nos últimos anos, o jogador agora veste a camisa do seu time de coração, segundo ele mesmo. E o atleta disse que gosta de sentir essa pressão.

“Pressão boa, sempre sonhei em vestir a camisa do São Paulo. Eu me cobro bastante, mas é o lugar onde queria estar, espero ser muito feliz. Meu sonho sempre foi ser jogador e jogar no São Paulo. Eu era pequeno e brincava com meu irmão, falava que era o jogador da época, o Luis Fabiano, o Dagoberto”, disse Ferreirinha, em sua apresentação.

Aliás, Ferreirinha chega para preencher uma lacuna que está aberta a muito tempo no São Paulo. Afinal, o clube buscava há tempos, um atacante rápido e driblador. O jogador sabia dessa informação e se animou desde o início com o interesse do Tricolor. Mas evitou cravar uma titularidade.

“Já vim sabendo que o São Paulo queria um jogador com as minhas características há muito tempo, é meu estilho de jogo incisivo. A gente vem sabendo da qualidade do grupo, vai ter briga por posições. É um grupo qualificado”, finalizou o atacante.

Agora, Ferreirinha se prepara para escrever seu nome na história do São Paulo. Aliás, ele deve estar em campo neste sábado, quando o Tricolor encara a Portuguesa, no Morumbis, às 18h, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.