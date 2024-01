Vasco avança nas tratativas por chileno Pablo Galdames, do Genoa

O Vasco possui tratativas encaminhadas por mais um volante estrangeiro. Após retomar as negociações por Juan Sforza, do Newell’s Old Boys, da Argentina, o clube avançou nas conversas por Pablo Galdames, do Genoa, da Itália. O Cruz-Maltino vai desembolsar apenas 200 mil dólares (cerca de R$ 980 mil na cotação atual) pela liberação do jogador. Ele deve assinar por dois anos com o Gigante da Colina e a expectativa é a de que chegue ao Brasil na próxima semana para concluir a negociação.

Galdames está em fase final de contrato com o clube italiano. Seu vínculo expira em junho de 2024, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. O Jogdada10 apurou que Rossoblu busca abrir uma vaga de estrangeiro, pois está em negociações pelo centroavante nigeriano David Ankeye, do Sheriff Tiraspol, da Moldávia. Como ele é reserva no time possui bastante chances de ser o escolhido no elenco a buscar novos ares.

Vale ressaltar que a posição de primeiro volante é uma das prioridades de contratação da comissão técnica. Sforza e Galdames serão adições ao elenco para tentar suprir esta carência no grupo. O primeiro deles ainda pode atuar também como segundo volante.

777 Partners pode ser trunfo para Vasco fechar com o volante

O fato de tanto o Genoa como o Vasco pertencerem a 777 Partners também pode ser um trunfo para facilitar um desfecho positivo da negociação. O volante retornou à equipe italiana nesta temporada e atuou em apenas quatro partidas até aqui. Na anterior não teve espaço e foi emprestado ao Cremonese também do mesmo país. Vale ressaltar que a passagem do jogador, de 27 anos, pelo Rossoblu é bem discreta. Afinal, em três temporadas atuou em apenas 30 jogos.

Anteriormente, Pablo defendeu o Unión Española do Chile, onde foi revelado, e depois se transferiu para o Vélez Sarsfield, da Argentina. Neste segundo clube, aliás, jogou ao lado de Luca Orellano.

Outra peça do elenco que o volante também conhece é Medel. Afinal, os dois atuaram juntos pela seleção chilena. Por sinal, pela equipe de seu país, Galdames disputou a edição de 2021 da Copa América.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook