Na ESPN, Ricardo Rocha elogia Dorival, mas pede Renato Gaúcho na Seleção

Ricardo Rocha, histórico zagueiro que hoje atua como dirigente e comentarista, é o convidado do Resenha ESPN desta sexta-feira (26). E, no programa, não deixou de comentar o atual momento da Seleção Brasileira. NO entanto, tem um desejo especial para o cargo de treinador do time. O programa vai ao ar às 22h, com apresentação de André Plihal e participações de Lugano, Silas e Djalminha.

Segundo o ex-jogador, o ambiente da Seleção Brasileira e a necessidade de resultados imediatos fazem com que as opções para o cargo de treinador se limitem. Porém, apesar de elogios a Diniz e a Dorival, ex-técnico e atual técnico do time, é Renato Gaúcho que ele quer na Seleção.

“Eu tenho três treinadores: Diniz, Dorival e Renato Gaúcho. Eu gosto muito do Renato Gaúcho. Acho que a gente está precisando muito de paz e alegria. Acredito que o Dorival pode trazer isso. O Dorival não precisa de tempo. Nos times que ele entra, ele entra e consegue encaixar. Diniz, ele precisa de tempo. Se eu vou conversar com os três, o Diniz seria o terceiro. Não por nada, porque ele precisa de tempo. Eu acho que os dois (Dorival e Renato) merecem uma convocação para a Seleção, ser treinador. Eu gosto muito do Renato”, cravou Ricardo Rocha.

Com passagens por times como São Paulo, Real Madrid e Vasco, Ricardo Rocha chegou à Seleção Brasileira na década de 1990 e se consagrou campeão do mundo com Parreira, em 94. Atualmente, porém, divide seu tempo entre ser comentarista na TV com a função de dirigente. Até 2019, afinal, o profissional foi assessor de futebol do Criciúma.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.